Инфляция в Татарстане в июле ускорилась до 2,99%

Годовая инфляция в Татарстане продолжает набирать обороты — в июле она увеличилась до 2,99% с 2,21% в июне. Это по-прежнему меньше, чем в среднем по России, где индекс потребительских цен в прошлом месяце впервые с февраля превысил целевой таргет ЦБ, достигнув 4,3%.

Схожий уровень инфляции, около 3%, в Татарстане наблюдался летом 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

По данным Нацбанка по РТ, если в мае и июне и на продовольственные, и на непродовольственные товары в Татарстане фиксировалась дефляция, то с июля цены в этих двух группах перешли к росту — на 1,58% и 1,43% соответственно. Как и по стране в целом, в июле в республике замедлился рост цен на услуги, до 7,53%.

Если в феврале 2023 года инфляция в Татарстане составляла 10,7%, то уже в марте она рухнула до 1,9%, в апреле — до 1,1%, а в мае — почти до нуля. Это объяснялось «эффектом сравнительной базы», очень высокими темпами роста цен, которые фиксировались за год до этого — после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций. То же самое происходило и по всей стране.

Однако в Банке России предупреждали, что это продлится недолго. И когда из расчета годовой инфляции начнут выходить очень низкие значения приростов цен мая — сентября 2022 года, «когда происходила коррекция после весеннего скачка», начнется «стабильное ускорение инфляции». Собственно, с мая так начало происходить в целом по РФ, а с июня — и в Татарстане. Соответственно, июльское ускорение не выглядит сенсацией.