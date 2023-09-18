«Инфекция творчества»: в «Хазинэ» проходит юбилейная выставка Александра Лопаткина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась персональная выставка Александра Лопаткина, приуроченная к 70-летию художника-архитектора. Юбилей автор отметит 28 сентября, выставку назвал «Когда мы были молодыми», но представил на ней в одном зале актуальные портреты своих современников, коллег и друзей, а в другом – удививших и умиливших всех гостей вернисажа персонажей, словно со страниц детской книги сказок.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Выставка получилась веселая, неожиданная для меня – это забавно и интересно. В то же время Саша – человек серьезный во всех отношениях, поэтому в искусстве у него подход такой: вроде идёт веселая игра, на самом деле происходит сложный душевный процесс. Все обращают внимание на его самобытность. Вообще он любит абстракцию. Абстракция – это цвет, это эмоции, восприятие своего мира. Он сам он ещё и архитектор, и в этот юбилейный вечер я думал, что он сделал выставку за какие-то периоды – ретроспективу “из прошлого века”, а он взял и выставил что-то новое. Он не хочет останавливаться, у него всегда какое-то движение. Я желаю тебе, чтобы желание писать у тебя не иссякало никогда», – сказал председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев.

Ильгизар Самакаев вручил Александру Лопаткину нагрудный знак Министерства культуры РТ «За достижения в культуре» Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Он вручил Александру Лопаткину нагрудный знак Министерства культуры РТ «За достижения в культуре», а от профессионального союза художников – каталог «Живописная Россия».

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

На выставке представлено более полусотни работ. Часть из них не картины, а инсталляции из предметов – из музыкальных инструментов. Художник-архитектор в детстве посещал не только художественную школу, но еще и музыкальную. Так что наряду с пониманием гармонии форм и цветов освоил еще и гармонию звуков, но на выставке выразил ее все же визуально.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Мы находимся в удивительном пространстве творчества. Александр, совершенно очевидно, – один из тех, кто демонстрирует нам, что жизнь хороша, что счастье есть и это прекрасно. Спасибо за твое творчество – оно воодушевляет, вдохновляет немного по-другому смотреть на окружающий мир», – сказал коллега и друг художника заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Родом юбиляр из города Полоцка Белорусской ССР, но школу, в том числе художественную и музыкальную, закончил в Зеленодольске. А затем учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина на архитектурном факультете. Но музыка и живопись всю дальнейшую жизнь переплетались в его творчестве, выражаясь беспредметной живописи и графике. Ими он увлекался много лет. Например, в прошлом году, как писал «Татар-информ», выставка ко дню рождения Александра Лопаткина «НЛО» проходила в доме-музее Ленина. На ней были представлены его абстрактные работы – серия произведений, созданных на основе древесных спилов.

Художник Александр Лопаткин Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Я решил, что некоторые вещи невозможно высказать абстрактным способом, как в музыке. И решил, почему бы мне не вернуться к творчеству простыми “словами” и не перевести свои мысли и ощущения пройденного этапа. И вот такая, может быть, на первый взгляд странная экспозиция [получилась]», – обратился художник к гостям вернисажа.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Полной жизнелюбия, ироничной и знакомой каждому по эмоциям пережитых моментов, изображенных на свежей серии работ, назвала выставку народный художник Татарстана Фарида Хасьянова. Она пожелала себе самой заразиться той инфекцией творчества, которая есть у Александра Лопаткина.

Народный художник РТ Фарида Хасьянова у своего портрета, написанного Александром Лопаткиным. Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставку «Когда мы были молодыми» в галерее «Хазинэ» можно будет посмотреть до 15 октября.