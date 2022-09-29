От альфы к омеге: именинник Александр Лопаткин открыл выставку «космоса» в музее Ленина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В доме-музее Ленина в Казани открылась персональная выставка художника, архитектора и дизайнера Александра Лопаткина. Абстрактные произведения созданы из круглых древесных спилов, каждое названо какой-то из греческих букв, а все вместе они объединены названием «НЛО», которое расшифровывается как «Некоторые лабораторные опыты» или «Несколько любопытных объектов». Вернисаж состоялся в день рождения автора.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Многие спрашивают, почему именно такие работы в именно таком музее? Музей – это не обветшалое заскорузлое мероприятие, а рабочий, развивающийся организм, который всегда с радостью принимает любые творческие новшества. Моя выставка органично села в это небольшое пространство. А предыстория этих работ забавная: мой сын занимается мебелью, он делал круглые зеркала, остались вот такие круги, которые ему деть было некуда. Он привез их мне в мастерскую, порядка 25-30. Я долго думал, что с ними делать, потому что круг как форма тяжело поддается какому-либо композированию. Потом возникла идея, что все круглое имеет отношение к космосу, планетам, летающим тарелкам – все необычное, загадочное. Сами композиции мне не сразу дались, закомпановать в круг что-то непросто. При этом не хотелось делать наполнение по закону тарелки, хотелось сделать вопреки круглой форме свои задумки», – обратился к гостям вернисажа сам художник.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Круглые творения Лопаткина разместили на выставочной площадке «Красная стена» в цокольном этаже дома-музея. К слову, архитектор по образованию, Александр Лопаткин успешно занимается и дизайном, в том числе разработал интерьеры обновленного несколько лет назад дома-музея Ленина, где его выставки проходят с 2010 года.

Председатель Творческого союза художников России по РТ, заслуженный деятель искусств РТ Ильгизар Самакаев (слева) поздравляет художника Александра Лопаткина (справа) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я заходил в мастерскую Александра и видел работу над этими кругами. Сегодня здесь меня как художника удивило, что среди этих работ нет одинаковых, они по колориту очень разные, а это очень сложно, при этом все они гармоничны между собой. И обратите внимание, эти работы смахивают одновременно на декоративно-прикладное искусство, но это вроде и не декоративно-прикладное искусство. И так у Саши всегда – всегда поиск, он всегда хочет сделать что-то интересное», – отметил председатель Творческого союза художников России по РТ, заслуженный деятель искусств РТ Ильгизар Самакаев.

Не всегда заказчики положительно реагируют на такой абстрактный подход, как у Александра Лопаткина, констатировал заслуженный архитектор РТ и РФ, член правления Союза архитекторов Герман Бакулин. Но тем не менее, именно это то искусство, которое смотрит вперед.

«Эта манера, этот стиль замечательно ложатся именно на профессию архитектора», – подчеркнул заслуженный архитектор Татарстана и России Герман Бакулин (слева). Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не все могут его ассоциировать со своим пониманием изображения. Тем не менее эта манера, этот стиль замечательно ложатся именно на профессию архитектора. Когда язык архитектуры и язык искусства совпадают, все становится хорошо. Я очень рад, что у нас в Казани, в Татарстане есть такой художник. Мне дает это возможность в своей будущей работе планировать включение в свои идеи таких произведений. Эти символы высоко позитивны – ничего угрожающего, все к сердцу, все к душе. Это второй момент, кроме символизма, который меня впечатляет», – сказал Бакулин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Названия своим круглым картинам греческими буквами художник объяснил ассоциацией с космическими объектами, которые нередко называют какими-либо символами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во-первых, названия таким работам придумать невозможно. А все космические объекты так или иначе называются какими-то символами, а мне ближе всего греческие, поскольку мы все-таки греко-византийская культура. Архитектура зала диктовала дополнить пространство: есть подиум – на нем что-то должно стоять, так что в пространстве присутствует в развернутом виде конструктор, из которого собирались картины. И сначала я даже думал представить его на выставке интерактивным, чтобы посетители могли его сами собирать-разбирать», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Александр Лопаткин.

Увидеть необычную выставку Александра Лопаткина «НЛО» в доме-музее Ленина можно до 10 декабря.