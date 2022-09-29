От альфы к омеге: именинник Александр Лопаткин открыл выставку «космоса» в музее Ленина
В доме-музее Ленина в Казани открылась персональная выставка художника, архитектора и дизайнера Александра Лопаткина. Абстрактные произведения созданы из круглых древесных спилов, каждое названо какой-то из греческих букв, а все вместе они объединены названием «НЛО», которое расшифровывается как «Некоторые лабораторные опыты» или «Несколько любопытных объектов». Вернисаж состоялся в день рождения автора.
«Многие спрашивают, почему именно такие работы в именно таком музее? Музей – это не обветшалое заскорузлое мероприятие, а рабочий, развивающийся организм, который всегда с радостью принимает любые творческие новшества. Моя выставка органично села в это небольшое пространство. А предыстория этих работ забавная: мой сын занимается мебелью, он делал круглые зеркала, остались вот такие круги, которые ему деть было некуда. Он привез их мне в мастерскую, порядка 25-30. Я долго думал, что с ними делать, потому что круг как форма тяжело поддается какому-либо композированию. Потом возникла идея, что все круглое имеет отношение к космосу, планетам, летающим тарелкам – все необычное, загадочное. Сами композиции мне не сразу дались, закомпановать в круг что-то непросто. При этом не хотелось делать наполнение по закону тарелки, хотелось сделать вопреки круглой форме свои задумки», – обратился к гостям вернисажа сам художник.
Круглые творения Лопаткина разместили на выставочной площадке «Красная стена» в цокольном этаже дома-музея. К слову, архитектор по образованию, Александр Лопаткин успешно занимается и дизайном, в том числе разработал интерьеры обновленного несколько лет назад дома-музея Ленина, где его выставки проходят с 2010 года.
«Я заходил в мастерскую Александра и видел работу над этими кругами. Сегодня здесь меня как художника удивило, что среди этих работ нет одинаковых, они по колориту очень разные, а это очень сложно, при этом все они гармоничны между собой. И обратите внимание, эти работы смахивают одновременно на декоративно-прикладное искусство, но это вроде и не декоративно-прикладное искусство. И так у Саши всегда – всегда поиск, он всегда хочет сделать что-то интересное», – отметил председатель Творческого союза художников России по РТ, заслуженный деятель искусств РТ Ильгизар Самакаев.
Не всегда заказчики положительно реагируют на такой абстрактный подход, как у Александра Лопаткина, констатировал заслуженный архитектор РТ и РФ, член правления Союза архитекторов Герман Бакулин. Но тем не менее, именно это то искусство, которое смотрит вперед.
«Не все могут его ассоциировать со своим пониманием изображения. Тем не менее эта манера, этот стиль замечательно ложатся именно на профессию архитектора. Когда язык архитектуры и язык искусства совпадают, все становится хорошо. Я очень рад, что у нас в Казани, в Татарстане есть такой художник. Мне дает это возможность в своей будущей работе планировать включение в свои идеи таких произведений. Эти символы высоко позитивны – ничего угрожающего, все к сердцу, все к душе. Это второй момент, кроме символизма, который меня впечатляет», – сказал Бакулин.
Названия своим круглым картинам греческими буквами художник объяснил ассоциацией с космическими объектами, которые нередко называют какими-либо символами.
«Во-первых, названия таким работам придумать невозможно. А все космические объекты так или иначе называются какими-то символами, а мне ближе всего греческие, поскольку мы все-таки греко-византийская культура. Архитектура зала диктовала дополнить пространство: есть подиум – на нем что-то должно стоять, так что в пространстве присутствует в развернутом виде конструктор, из которого собирались картины. И сначала я даже думал представить его на выставке интерактивным, чтобы посетители могли его сами собирать-разбирать», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Александр Лопаткин.
Увидеть необычную выставку Александра Лопаткина «НЛО» в доме-музее Ленина можно до 10 декабря.