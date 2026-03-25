Инфекция пастереллеза может привести к массовым потерям хозяйств

Пастереллез остается одной из причин, по которым власти вводят жесткие ограничения на ввоз животных. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии, где выявили инфекцию, заболевание быстро распространяется среди сельскохозяйственных животных. Оно передается при контакте, через корм и воду, а также может заноситься вместе с перевозимым скотом.

Без контроля инфекция способна за короткое время охватить целые хозяйства, что приводит к массовому падежу животных и серьезным экономическим потерям.

Особую опасность представляет быстрое течение болезни и риск тяжелых форм. При распространении инфекции через кровь у животных развивается септическое состояние с поражением внутренних органов. В таких случаях требуются срочные карантинные меры, включая ограничение перемещения животных и усиление ветеринарного контроля.

Инфекция может передаваться от животных человеку при контакте. Возбудитель способен проникнуть в организм даже через небольшие повреждения кожи. После этого быстро развивается воспаление, сопровождающееся болью, отеком и гнойными поражениями тканей. В отдельных случаях процесс распространяется глубже – на суставы и мягкие ткани.

Наибольшую угрозу представляют осложнения. При ослабленном иммунитете бактерия может попасть в кровь и вызвать генерализованную инфекцию – сепсис. Это состояние сопровождается высокой температурой, поражением внутренних органов и требует срочной медицинской помощи. Также возможны тяжелые формы заболевания, включая пневмонию, абсцессы и менингит.

Дополнительный риск связан с быстрым развитием болезни: инкубационный период составляет от одного до пяти дней. При отсутствии своевременного лечения пастереллез может перейти в тяжелую форму, поэтому любые укусы или царапины животных требуют внимания и при необходимости обращения к врачу.

