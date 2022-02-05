Инфекционист Татарстана ответил, нужен ли тотальный карантин в школах

Главный внештатный детский инфекционист Татарстана Владимир Анохин ответил на вопрос, необходим ли тотальный карантин для школьников республики, чтобы сдержать распространение коронавируса. Свое мнение он выразил в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Полный локдаун ориентирован на то, чтобы сохранить медицинские возможности для госпитализации, уменьшить число заболевших, но в целом пандемия — это природное явление, которое локдауном не остановить», — сказал Анохин.

Он подчеркнул, что локдаун — не решение проблемы. По его словам, предотвратить распространение коронавируса можно лишь при комплексном подходе — вакцинация, лекарства, которые помогут работать в амбулаторных условиях и сократить нагрузку на стационары.

Ранее в Минобрнауки Татарстана рассказали, что 10 школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидобстановки. На разобщение также выведены классы в 366 школах.