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Ру Тат
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Наука и образование
4 февраля 2022  13:10

В Татарстане 10 школ полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ

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В Татарстане 10 школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической обстановки. На разобщение также выведены классы в 366 школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По данным на 2 февраля на разобщении находились классы в 371 школе, – отметили в министерстве. – Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение по две школы в Актанышском и Мензелинском районах, четыре – в Лаишевском и по одной – в Тетюшском и Тукаевском районах».

На разобщение школьники выводятся, когда в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этом случае дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей.

Ежедневно в школах проводится утренний медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 768 учащихся, а начиная c 1 сентября – 41 676 школьников. 

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