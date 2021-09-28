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28 сентября 2021  07:21

Инфекционист: Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год

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Пандемия Covid-19 продлится еще как минимум год. О том, сможет ли человечество вернуться к привычному доковидному образу жизни, можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, для более точных прогнозов необходимо понять, мутирует ли вирус и если да, то насколько он меняется и адаптируется. 

Глава компании, производящей вакцину от коронавируса Pfizer, Альберт Бурла заявил, что ожидает возвращения к привычной жизни «в течение года», однако при условии ежегодной вакцинации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказали, что одним из главных каналов передачи коронавируса являются дети и подростки.  

#Коронавирус
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