Инфекционист: Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год

Пандемия Covid-19 продлится еще как минимум год. О том, сможет ли человечество вернуться к привычному доковидному образу жизни, можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, для более точных прогнозов необходимо понять, мутирует ли вирус и если да, то насколько он меняется и адаптируется.

Глава компании, производящей вакцину от коронавируса Pfizer, Альберт Бурла заявил, что ожидает возвращения к привычной жизни «в течение года», однако при условии ежегодной вакцинации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказали, что одним из главных каналов передачи коронавируса являются дети и подростки.