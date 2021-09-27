Ученые назвали главных распространителей Covid-19

Одним из главных каналов передачи коронавируса являются дети и подростки. Об этом со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока и ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, молекулярного биолога Максима Скулачева сообщает ura.ru.

По данным специалистов, дети и подростки будут оставаться главными распространителями вируса до тех пор, пока не охвачены вакцинацией.

«У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи», — заявил Болибок.

Из-за увеличения числа привитых людей вирус начинает искать другие пути распространения, добавил Скулачев. В том числе таким каналом является молодежь, поэтому пандемия может не завершиться до тех пор, пока вакцинацией не будет охвачена и эта категория населения.

«Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного», — отметил он, добавив, что молодые люди, легко переносящие вирус, относятся к ситуации безответственно и не воспринимают все всерьез.

«Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдешь в гости к бабушке и куда-то потусоваться», — заключил биолог.