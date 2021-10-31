Инфекционист: Коэффициент распространения повлияет на решение о продлении нерабочих дней

Если после завершения нерабочих дней коэффициент распространения коронавируса Covid-19 окажется больше единицы, власти могут принять решение об их продлении. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель руководителя Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Отвечая на вопрос журналиста о критериях продления нерабочих дней, ученый заметил: «Цифра одна — это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период».

Кроме того, специалист упомянул еще два важных фактора, влияющих на принятие решений: наличие свободных коек и число свободных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ.

«Скоро мы поймем, насколько эффективными оказались эти мероприятия (нерабочие дни — прим. Т-и). Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — подчеркнул эпидемиолог.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Руководители регионов имели право ввести их раньше, учитывая ситуацию на местах. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.