Инфекционист Челнов объяснила, как избежать заражения свиным гриппом

Самой первой мерой профилактики против свиного гриппа является вакцинация, а также соблюдение респираторного этикета – это умывание, мытье рук, не водить больного ребенка в детсад и школу. О мерах предосторожности на пресс-конференции рассказала заместитель главного врача по медицинской части Набережночелнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова.

«Прежде всего, думайте о том, что здоровье — в ваших руках. Профилактика — это главное. Все медики за прививки, живые вакцины сейчас не используются. ОРЗ, к которому относится и грипп, и его последствия, легче предупредить, чем лечить и бороться с ними. В первую очередь хочу напомнить о вакцинации. Вакцина от ковида также остается актуальной», — отметила специалист.

Также горожане должны позаботиться о том, чтобы не занести инфекцию в свою квартиру: необходимо несколько раз в день делать влажную уборку, тщательно мыть посуду вплоть до кипячения, изолировать больного в отдельной комнате, ограничить посещение родственников и друзей.

«У гриппа есть типичное „лицо“: лихорадка проходит остро, человека знобит, возникает головная боль, а также боль в глазных яблоках при движении глаз, может подташнивать. Грипп также характеризуется тем, что это сухой катар — истечения из носа не будет, нос сухой, горло сухое, гиперимированное. Самое главное при гриппе — это боль в мышцах. Они поражаются вирусной инфекцией, и идет разрушение мышечных клеток, возникает боль в икроножных мышцах», — перечислила признаки гриппа врач.

Если человек заболел, Татьяна Аглямова посоветовала пить как можно больше прохладной воды, избегать очень горячего чая, начать принимать жаропонижающие, сосудосуживающие препараты, спреи для горла и носа. Чрезмерно пить витамины не стоит, чеснок «для укрепления иммунитета» тоже не поможет. «Тренировать иммунитет мы можем только с помощью прививок», — подчеркнула врач.

По словам специалиста, необходимо обратиться в поликлинику и срочно вызвать скорую, если идет нарушение сознания или происходит судорожный синдром (особенно у детей).

Главный инфекционист Челнов также озвучила количество пациентов в инфекционке. За последние выходные обращения в приемный покой выросла в три раза: если раньше показатель был до 60 пациентов, то в эти выходные — более 250 человек. В стационаре проходят лечение 257 больных, две трети из них — больные пневмонией, маленькие дети с ОРЗ и беременные женщины.

Татьяна Аглямова обратила внимание челнинцев на то, что в группе риска по заболеваемости по-прежнему остаются маленькие дети, старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями.

Ранее главный инфекционист Челнов отметила, что основным патогеном в этом сезоне будет свиной грипп.