Инфекционист Челнов об укусах клещей: Не стоит пользоваться лайфхаками по их извлечению

Главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Набережных Челнов, заместитель главврача по медицинской части инфекционной больницы Татьяна Аглямова на пресс-конференции в Автограде рассказала, как действовать человеку после укуса клеща.

«В случае, если вас укусил клещ, не нужно заниматься тем, что вы будете вытаскивать его сами, тем более пользоваться лайфхаками в интернете по их извлечению — обмазывать маслом, создавать вакуум и так далее. Необходимо обратиться в свою поликлинику либо во взрослый или детский травмпункт, где специалисты квалифицированно удалят клеща. Желательно, чтобы клещ был живым, тогда в лаборатории его можно будет исследовать на четыре вида инфекций — клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и берлихиоз. Если клещ не инфицирован, то тогда можно жить спокойно, впрочем, рекомендуется наблюдение, самоконтроль и термометрия в течение 21 дня», — отметила специалист.

Если же клещ был инфицирован, то необходимо обратиться в поликлинику. «Если это не клещевой энцефалит, то все остальные инфекции являются бактериальными. Доктор назначит антибиотикотерапию, и таким образом, возбудитель, который мог попасть с укусом клеща, окажется инактивирован в организме человека», — пояснила Аглямова.

Кроме того, врач посоветовала ходить по лесу, степи или лугу в максимально закрытой одежде, а после посещения подобных мест осматривать тело, нет ли где присосавшегося паукообразного. Особенное внимание нужно уделить детям — осмотреть волосистую часть головы и остальные участки тела.

«Даже если клещ просто ползает по коже, сказать, что человек не заразился, хотя клещ не присосался, невозможно. При раздавливании клеща вероятность заражения еще более возрастает», — добавила Татьяна Аглямова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах за лето зафиксировано более 600 случаев укусов клещей.