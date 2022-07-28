В Челнах за лето зафиксировано более 600 нападений клещей

В Роспотребнадзоре Набережных Челнов с начала лета зафиксировано более 600 случаев укусов клещей, причем одна треть нападений приходится на детей. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщила главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения, заместитель главврача по медчасти инфекционной больницы Татьяна Аглямова.

Спикер призвала челнинцев к осторожности. «Через укусы клещей могут переноситься несколько видов клещевых инфекций, характерных для нашего региона — более пяти. На сегодняшний день лаборатория инфекционной больницы может тестировать четыре вида клещевых инфекций, наиболее актуальные из них — это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Данные виды инфекций могут принять хроническое течение и довести до инвалидизации», — отметила Аглямова.

В этом году лечение от клещевого энцефалита в инфекционной больнице прошли два человека. Инфекцию занесли из Башкортостана и Удмуртии.

«В Набережных Челнах и Тукаевском районе благоприятная эпидемиологическая обстановка в плане клещевых инфекций. Но в соседних Удмуртии, Башкирии, с учетом их лесной зоны, клещевые инфекции протекают намного тяжелее, и вероятность заражения после укуса клеща значительно выше, чем у нас», — пояснила главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения.

Этот летний сезон характерен сильными дождями, после которых обильно растет трава. «Хотелось бы сказать, что клещи как раз живут в траве. Всё, что по пояс растет, — это как раз благоприятная среда для них. Если вы не выкашиваете свою территорию и не проводите обработку, то вероятность укусов клещей значительно повышается», — отметила спикер.

По ее словам, прививка от клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему, возможна с шестимесячного возраста, но она не входит в Национальный календарь прививок, а лишь рекомендована по эпидемиологическим показателям. «Кто планирует свой отпуск в Башкирии, Удмуртии, Сибири, на Дальнем Востоке — на сплавах, в лесу, в степях, должны задуматься о том, чтобы иметь профилактику от клещевого энцефалита», — добавила Татьяна Аглямова.