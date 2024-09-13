Индустрия Татарстана начала «оживать»: сможет ли экономика дорасти до прогноза Минэка РТ?

Промышленное производство в Татарстане по итогам января – июля 2024 года выросло на 1,5% (к аналогичному периоду 2023-го)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан продолжает отставать по темпам роста индустрии от РФ

По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам января – июля 2024 года выросло на 1,5% (к аналогичному периоду 2023-го). И это лучший результат после падения в январе — мае до 1% после 1,8% в январе — апреле. Или второй результат в этом году.

И все же от среднероссийских темпов роста в индустрии – плюс 4,8% за семь месяцев – Татарстан продолжает отставать.

Как неоднократно объяснял «Татар-информ», причины скромной скорости развития республиканской индустрии – в ее отраслевой структуре. Из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП) два основных – добыча полезных ископаемых (главным образом, нефти, данные о ней с прошлого года Росстат закрыл от публики) и обработка (21 отрасль, с разным «весом» при расчете усредненного показателя) – в течение года движутся по противоположным траекториям.

Так, добыча остается в минусе с начала года, по итогам семи месяцев сокращение оказалось сходным с первым кварталом – минус 3,6% (по РФ, за счет более «богатой» сырьевой «корзины», отставание выглядит не столь фатально – 0,5%). Это отражает плановое снижение нефтедобычи в рамках выхода на добровольно взятые страной обязательства в рамках ОПЕК+.

В обработке – плюс 4,2%. Это в два раза медленнее, чем по России в целом, где рост на 8,6%. Но по стране, по данным Минэкономразвития РФ, основным драйвером роста в обрабатывающей промышленности выступает машиностроение, в том числе связанное с ВПК, а также металлургия. Тогда как в Татарстане драйверы другие – производство кокса и нефтепродуктов, химпром и автопром. А динамика в этих отраслях у нас в этом году, мягко говоря, не вдохновляющая.

В энергетике за семь месяцев плюс составил 7,9% (по РФ – 3,7%), а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – фантастические 9,4% Фото: © «Татар-информ»

Инвестиции по итогам полугодия выросли на 24%, до 521 млрд рублей

При этом в Татарстане, как и в РФ в целом, растут и две других составляющих ИПП, причем намного активнее. Так, в энергетике за семь месяцев плюс составил 7,9% (по РФ – 3,7%), а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – фантастические 9,4% (по РФ – «всего» 1,5%). Но вес этих индикаторов при расчете сводного ИПП минимален. И, хотя немного и «улучшает» общую картину, глобально на нее все-таки не влияет.

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко в недавнем интервью «Татар-информу» признавал, что в первом полугодии 2024-го в Татарстане «сложилось несколько факторов, которые повлияли на индекс». Но «второе полугодие будет уже без каких-то предпосылок к снижению, и именно оно должно дать рост». По обновленному прогнозу Минэкономики РТ, ИПП в Татарстане по итогам года должен вырасти на 2,7%. Но Олег Коробченко преисполнен оптимизма, и заявил о том, что «мы планируем превысить эту планку».

Данные по инвестициям, наконец объявленные Татарстанстатом, позволяют надеяться, что министр не пребывает в плену бесплодных мечтаний. Так, по итогам первого полугодия вложения в основной капитал в Татарстане превысили 521 млрд рублей, плюс к прошлому году составил 24,3%. По сравнению с первым кварталом – тогда было плюс 39%! – очевидно замедление только темпов, но не абсолютного роста. Более того, в этой сфере республика движется быстрее страны – по РФ динамика за полугодие составила, например, «всего» 10,9%.

В связи с новыми вводными мы пересчитали Индекс «Татар-информа» за первое полугодие 2024-го – он опустился до 107,8%. Это меньше, чем было по итогам первого квартала – 109,7%. Но лучше индекса за весь 2023-й – 107,69%. Напомним, индикатор мы рассчитываем ежеквартально как среднее арифметическое от суммы десяти индексов роста: в отгрузке, строительстве, розничной торговле и инвестициях, добыче полезных ископаемых, а также в пяти базовых для Татарстана обрабатывающих производствах (кокса и нефтепродуктов, химпроме, автопроме, пищепроме, резиновых и пластмассовых изделиях).

Олег Коробченко: «В первом полугодии 2024-го в Татарстане «сложилось несколько факторов, которые повлияли на индекс». Но «второе полугодие будет уже без каких-то предпосылок к снижению, и именно оно должно дать рост» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«О полноценной тенденции спада говорить пока преждевременно»

В этом июле индустрия РФ скакнула на 3,3% (после увеличения на 2,7% в июне). В Татарстане – всего на 0,1% после 0,4% в июне. По сравнению с предшествующим месяцем выпуск в индустрии уменьшился на 0,8% (сезонность устранена), вернувшись, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «примерно на уровень февраля».

Масштаб сокращения оказался меньше июньского (тогда было минус 1,5%), что удивило аналитиков – многие ожидали более высокие темпы торможения, вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, намеренного во что бы то ни стало «охладить» перегрев в российской экономике. Но пока не дождались. Хотя в Татарстане, например, аналогичное сокращение оказалось более ощутимым – минус 3,4% (в июне к маю был рост на 1%).

В ЦМАКП, тем не менее, уже заявили, что «о формировании полноценной тенденции сокращения производства (с учетом предшествующей позитивной динамики) говорить пока преждевременно, но закрепление стагнации – налицо».

«Это объясняется исчерпанием факторов роста – стимулированием со стороны ВПК и ростом зарплат в отраслях. На промышленность начала влиять ключевая ставка, в том числе спровоцировавшая сокращение объемов господдержки кредитования. Источников роста де-факто не осталось», – добавил в комментарии для «Коммерсанта» Владимир Сальников из ЦМАКП.

Различные индикаторы, в том числе динамика финансовых потоков, а также опросы ЦБ и Росстата, также фиксируют замедление роста деловой активности. В Банке России это связали, в числе прочего, с меньшим увеличением спроса, чем ожидали компании.

«В результате в промышленности наметился некоторый рост запасов готовой продукции. Хотя инвестиционные планы и планы по найму персонала остаются высокими по историческим меркам, намечается тенденция к их снижению», – отметили в регуляторе.

Хотя корпоративное кредитование продолжает расти высокими темпами, в ЦБ все же сделали вывод о том, что «появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции» (в конце августа – уже ниже 9%).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нейтрально-негативный тренд в промышленности» сохранится

В Райффайзенбанке всплески в течение года объяснили «интенсивными бюджетными расходами в начале года» и вкладом отдельных отраслей в обработке. Во втором же полугодии 2024-го аналитики банка ожидают сохранения «нейтрально-негативного тренда как в промышленности, так и в экономике в целом», прогнозируя, что по итогам года индустрия вырастет всего на 3,5%. «Дальнейшие возможности роста ограничены доступностью ресурсов, в частности, трудовых – безработица в июле сохранилась на историческом минимуме», – считают в Райффайзенбанке.

Во многом такой прогноз основан на том, что не до конца понятны причины высокой инвестиционной активности. С одной стороны, рост инвестиций ускоряют траты госбюджета (в том числе инвестиции ФНБ в инфраструктуру) и крупные проекты госкомпаний. С другой, частные вложения также растут. По расчетам Райффайзенбанка, «без государственных капвложений, нефтегазового сектора и естественных монополий» – на 32% (но в номинальном выражении). А по крупным и средним предприятиям – на 13% за первое полугодие, «что уже является внушительным результатом».

В Минэкономразвития РФ уверены, что частная предпринимательская инициатива в сфере инвестиций действительно растет. В отраслевом же разрезе сильный прирост инвестиций фиксируется в обрабатывающей промышленности, в основном, в машиностроении и химпроме, причем в их гражданских сегментах (бытовая техника и химия, легковые автомобили и пр.), которые в федеральном министерстве относят к т.н. «экономике предложения». Растут инвестиции в туризме, строительстве и торговле. Позитивно выглядят и сдвиги в качестве: основной прирост за полугодие был обеспечен за счет вложений в машины и оборудование, и в объекты интеллектуальной собственности.

«С учетом таких высоких результатов в первом полугодии мы ожидаем и более высокие итоги по 2024 году в целом, чем закладывали в сценарных условиях, опубликованных в апреле», – отметила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова. В ЦМАКП, правда, в эту бочку меда уже добавили ложку дегтя, отметив, что «оценки динамики инвестиций в машины и оборудование могут быть несколько завышены из-за объективной невозможности учесть ряд факторов, основной из которых – мощные структурные изменения в корзине импортируемых товаров».

«Помимо бюджетного стимула, важными факторами повышенного инвестиционного спроса мы считаем необходимость импортозамещения, а также пока еще высокий уровень предпринимательской уверенности крупного бизнеса», – уверены в Райффайзенбанке.

Но, по мнению аналитиков, «вопрос о том, превысят ли инвестиции результаты 2023 года (плюс 10% роста), остается открытым – экономика уже демонстрирует признаки выхода из состояния перегрева, а трудности с импортом сохраняются».

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»