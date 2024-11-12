Индустриальный рейтинг районов Татарстана: «тяжеловесы» ушли в минус, топ возглавила Атня

Промышленное производство в Татарстане перешло от характерной для предыдущих периодов околостагнационной динамики к долгожданному росту

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В минусе оказались гиганты – Альметьевский район и Набережные Челны

Промышленное производство в Татарстане в целом, как сообщал ранее «Татар-информ», по итогам января – сентября 2024 года, то есть трех кварталов текущего года, перешло от характерной для предыдущих периодов околостагнационной динамики к долгожданному росту, пусть и всего на 2,8% (к аналогичному периоду 2023-го).

В разрезе муниципальных образований Татарстана картина, естественно, сложилась неоднородная. В основе сравнений – индекс промышленного производства (ИПП), который, как известно, характеризует рост либо снижение в индустрии в натуральном выражении и в сопоставимых ценах. Данные взяты из отчетов Минэкономики РТ, доступных на ресурсе «Открытый Татарстан».

Так вот, если по итогам первого полугодия снижение ИПП наблюдалось в 20 районах Татарстана из 45 и тогда средний по республике темп роста в промышленности составил скромные 0,8%, то по итогам 9 месяцев года число «отстающих» снизилось до 13. Неудивительно, что и общереспубликанская динамика в индустрии стала выглядеть вдохновляюще.

Добыча полезных ископаемых в Татарстане по итогам трех кварталов просела на 3,6% Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Правда, в числе тех, кто сработал в минус, оказались и такие гиганты, как Альметьевский район (снижение промпроизводства в нем составило 2,4%) и Набережные Челны (3,1%).

Но абсолютными аутсайдерами оказались менее крупные Кукморский, Муслюмовский и Бугульминский районы, ИПП в которых просел серьезно, более чем на 10%. В Сармановском падение превысило 8%, а в Лениногорском и Азнакаевском, которые, как и Бугульма, входят в так называемую Альметьевскую агломерацию, – в районе 5%. Группу сдавших позиции пополнил ряд других нефтедобывающих муниципалитетов (Нурлатский, Черемшанский и Бавлинский), а также аграрные Балтасинский и Аксубаевский районы.

Ничего удивительного в таком раскладе этом нет. Добыча полезных ископаемых в Татарстане по итогам трех кварталов просела на 3,6%. Всего было добыто 25,4 млн тонн нефти с учетом малых компаний (на них пришлось 5,2 млн), о чем сообщала пресс-служба Раиса РТ. Официальные данные Росстат не публикует с весны прошлого года; но годом ранее за тот же период добыча в Татарстане превышала 26 млн тонн (из ни 5 млн тоже пришлось на МНК). Такое проседание, связанное с обязательствами России по ОПЕК+, ярко проявляется и в «профильных» муниципалитетах.

За январь – сентябрь выпуск автотранспортных средств в республике, тем не менее, вышел в плюс, пусть и всего на 3,3% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А «минус» Автограда можно объяснить работой КАМАЗа, который, как рассказывал «Татар-информу» глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, «в первом полугодии был в корпоративном отпуске». За январь – сентябрь выпуск автотранспортных средств в республике, тем не менее, вышел в плюс, пусть и всего на 3,3%. Правда, выпуск грузовиков за тот же период просел на 1,8%. Но все же остается надежда, что по итогам всего года Набережные Челны отставание нагонят. Хотя база высокая – по итогам 2023-го индустрия во втором по величине городе Татарстана сработала с ростом более чем в 19%.

В топ-5 по темпам роста – небольшие районы вроде Атнинского и Арского

В группу стагнирующих (рост в пределах 1%) из «крупняка» попали только Елабужский и Нижнекамский районы. В остальных же 30 муниципалитетах сложилась более позитивная динамика. Правда, топ-5 по темпам роста по-прежнему формируют небольшие по размеру экономик районы вроде Атнинского, Арского, Апастовского и Камско-Устьинского.

Такие «качели» там легко объясняются небольшими событиями, вроде запуска одного или пары новых предприятий. Исключение в этом ряду – Чистопольский район, который вышел на второе место по темпам роста с фантастическими 44,5% (к январю – сентябрю прошлого года). Вот там чудо кажется необыкновенным и требует объяснений. Но дождемся итогов всего года.

При этом в целом понятно, почему средний по Татарстану рост в промышленности выглядит не слишком грандиозным, в том числе и на фоне общероссийских 4,4% по итогам тех же трех кварталов. Ларчик открывается просто – районы, которые вносят наибольший вклад в индустрию республики, растут не слишком ускоренными темпами. А скажем так, в рамках разумного.

Средний по Татарстану рост в промышленности выглядит не слишком грандиозным, в том числе и на фоне общероссийских 4,4% по итогам тех же трех кварталов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что если рассмотреть муниципальную статистику в разрезе трех городских агломераций, то разница в темпах промышленного роста проявится более выпукло. В минусе по итогам трех кварталов в этом году, как нетрудно догадаться, окажутся районы Альметьевской агломерации – кроме головного для «Татнефти» муниципалитета, это еще Бугульминский, Лениногорский и Азнакаевский. Усредненный ИПП там, по расчетам «Татар-информа», по итогам января – сентября составил 94,1%.

А ускоренная, в сравнении с общереспубликанской, динамика за тот же период сложилась в районах, входящих в Казанскую агломерацию, в том числе, что особенно радует, и в самой Казани. В эту агломерацию входят Зеленодольский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Высокогорский и Пестречинский районы. Усредненный темп роста в этой группе по итогам трех кварталов составил 7,8%.

А вот районы Камской агломерации демонстрируют разнонаправленную динамику, в среднем схожую с общереспубликанской – рост в районе 2,6%. Что, очевидно, является отражением различной отраслевой структуры этих муниципалитетов. Ведь в эту группу входят и Автоград – Набережные Челны, а центр нефтехимии – Нижнекамский район, а также Елабужский, Менделеевский, Сармановский и Тукаевский районы (Минстрой РТ причисляет к этой агломерации также Заинский, Мамадышский и Мензелинский районы).

Отгрузка в целом лишь немного не дотянула до планки в 4 трлн рублей

Стоит также отметить, что на отгрузке в районах динамика ИПП отражается не прямо. Связано это с тем, что стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями товаров собственного производства (а также работ и услуг), которую рассчитывают в фактических отпускных ценах, зависит не столько от выпуска продукции в натуральном выражении (который может «гулять» в течение года в связи с различными факторами – от ремонтов до отпусков), сколько от ценообразования (волатильного в еще большей степени).

Тем не менее нельзя не отметить, что за январь – сентябрь отгрузка в целом по Татарстану лишь немного не дотянула до планки в 4 трлн рублей, к аналогичному периоду прошлого года скакнув более чем на 20% в действующих ценах!

Свыше четверти в общую копилку, как обычно, внес один Альметьевский район (более 1,3 трлн рублей), сопоставимый с ним вклад – дуэт из Нижнекамского района (более 630 млрд) и Казани (почти 580 млрд). Замыкают топ-5 Набережные Челны (563 млрд) и Елабужский район (268 млрд).

При этом отрыв Елабуги от следующего за ней в списке Зеленодольского района (53 млрд рублей) выглядит для последнего недостижимым. Далее же все идет по крутой нисходящей, завершаясь скромнейшими 200 млн рублей, которые отгрузили за три квартала предприятия Спасского района.

По итогам 2024 года, как ранее спрогнозировали в Минэкономики РТ, промышленное производство в республике должно вырасти на 2,7%, а отгрузка – превысить 5,3 трлн рублей. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 2,8%, или свыше 5 трлн рублей. Учитывая наметившийся рост в индустрии, есть надежды, что прогнозы ведомства Мидхата Шагиахметова, как обычно, чересчур осторожные, по факту будут превышены.