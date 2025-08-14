Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Промышленность Татарстана в первом полугодии 2025-го выросла на 8,5%. Вместе с тем производство сократилось в 22 районах Татарстана из 45, в том числе в половине из топ-10 по отгрузке. И в числе просевших – такие гиганты, как Альметьевский и Елабужский районы, а также Набережные Челны. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





Промышленное производство в Татарстане по итогам января – июня 2025-го выросло на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Промпроизводство за первое полугодие 2025-го выросло в 23 районах

Промышленное производство в Татарстане по итогам января – июня 2025 года выросло на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года. Единственным драйвером роста индустрии республики, как рассказывал «Татар-информ», осталась исключительно обработка, за первое полугодие прибавившая 15,8% (к первому полугодию 2024-го). Но и внутри этого сектора рост, в свою очередь, все сильнее фрагментируется.

К счастью, в плюсе остаются две из пяти системообразующих для Татарстана отрасли – нефтепереработка и химпром. Напомним, добывающий сектор, который вместе с производством кокса и нефтепродуктов, а также с химическими производствами обеспечивает 60% отгрузки, не растет с 2023-го. Но в этом году стали сдавать также пищепром и машиностроение.

В итоге Индекс «Татар-информа» по итогам января – июня 2025-го замедлился фактически до близкого к стагнации значения в 100,2% (по итогам прошлого года этот показатель составлял 106,5%).

В муниципальной статистике, правда, формально пока все более-менее спокойно: если в первом квартале текущего года положительную динамику промышленного производства из 45 муниципальных образований Татарстана продемонстрировали 21, то за первое полугодие – уже 23. Правда, за вычетом Новошешминского и Арского районов, где темпы роста оказались около нуля, число «отличников» не изменилось.

Но лишь в пяти муниципалитетах индекс промышленного производства (ИПП) превзошел общереспубликанскую планку. И, как нетрудно догадаться, районы эти не самые крупные. Можно даже сказать, «карликовые» – по крайней мере, в плане промышленности. Так, космическое ускорение – более чем на 200% – свершилось в Апастовском районе. Но благодаря такому рывку отгрузка там превысила… всего лишь 1,1 млрд рублей. И по этому показателю район занял седьмое место с конца.

Напомним аксиому: в мелких районах подобные «крылатые качели» – обычная история. В крупных – явление практически невозможное. Кстати, годом ранее Апастово занимало по темпам роста второе место (плюс 53% за первое полугодие 2024-го). Зато прошлогодний лидер – Атнинский район, который тогда прибавил 68%, по итогам января – июня 2025-го, напротив, просел на 13,2%.

Но, что еще показательнее, за исключением разгона в Апастовском районе, в других муниципалитетах слишком уж рекордных скоростей роста промышленности в этом году не случилось. Так, вставший на вторую строчку по динамике Камско-Устьинский район прибавил за первое полугодие всего 23%. Годом ранее ситуация в этом плане вдохновляла больше – тогда была пятерка районов, растущих темпами на 30% и быстрее.

Сырьевые отрасли в Татарстане за первое полугодие 2025-го снизили показатели на 3% к аналогичному периоду прошлого года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

ИПП по Альметьевской агломерации по итогам первого полугодия 2025-го составил 89,7%

Из топ-10 районов, обеспечивающих львиный объем отгрузки по республике, то есть основы индустриального каркаса Татарстана, в первую десятку по темпам роста ИПП не вошел никто. Да и в самой зоне роста из этого «золотого» списка в первом полугодии 2025-го остались только четыре района: Менделеевский, Нижнекамский, Лаишевский и Заинский, а также Казань.

В остальных пяти, в том числе в Альметьевском районе, промышленность продолжает «проседать» – за первое полугодие на 2,6%. Из-за эффекта масштаба – вотчина «Татнефти» превосходит все районы по абсолютным объемам отгруженных товаров, более 772 млрд рублей за за январь – июнь 2025-го – спад здесь выходит более ощутимым.

По расчетам «Татар-информа», усредненный ИПП по Альметьевской агломерации по итогам первого полугодия 2025-го составил 89,7%. В январе – июне прошлого года он тоже был отрицательным, но выглядел получше – 93,75%. И это при том, что тогда в плюс не сработал ни один из районов, входящих в состав агломерацию.

На этот раз промпроизводство за первую половину года выросло на 3,2% только в Азнакаевском районе. В райцентре действуют предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Но зато Бугульминский район просел на 37,5%, по этому показателю став вторым в республике (сильнее рухнул только Рыбно-Слободский).

Для нефтедобывающих районов такая ситуация давно не новость. Сырьевые отрасли в Татарстане за первое полугодие 2025-го снизили показатели на 3% к аналогичному периоду прошлого года. В денежном выражении отгрузка по Альметьевской агломерации снизилась до 813 млрд рублей, это чуть меньше четверти от всего объема по республике (более 2,7 трлн рублей). Годом ранее за тот же период сумма превышала 935 млрд рублей. То есть падение можно оценить в 15%.

Правда, впрямую сравнивать две цифры не совсем корректно; стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями, товаров собственного производства (а также работ и услуг) Татарстанстат рассчитывает в фактических отпускных ценах. Тем не менее с учетом инфляции ситуация в нефтяном поясе республики очевидна и без сложных расчетов.

Стоит отметить, что падение нефтедобычи оценивать можно только по косвенным признакам, так как эта статистика давно закрыта. При этом Татарстанстат сообщил, что за первую половину года на рекордные 27,6% провалилась и добыча прочих полезных ископаемых – песка, гравия и других базовых стройматериалов. Такова цена замедления в строительстве (на 2,3% за полугодие), пока, впрочем, не помешавшего республике остаться на втором месте в России по абсолютным объемам работ в этом секторе (почти 350 млрд рублей).

Камская агломерация является самой многопрофильной, но ключевые роли в районных экономиках играют нефтехимия, нефтепереработка и машиностроение. Химпром, по расчетам «Татар-информа», за первое полугодие текущего года вырос на 11%, нефтепереработка – на 2,5% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Просело» производство и в Казанской агломерации

Усредненный ИПП по Камской агломерации также остается отрицательным – за первое полугодие 2025-го показатель составил 97,85% (годом ранее было 96,1%). Связано это с тем, что из шести районов, формирующих этот экономический центр республики, производство выросло только в Нижнекамском (на 3%) и Менделеевском (на 2,4%).

Камская агломерация является самой многопрофильной, но ключевые роли в районных экономиках играют нефтехимия, нефтепереработка и машиностроение. Химпром, по расчетам «Татар-информа», за первое полугодие текущего года вырос на 11%, нефтепереработка – на 2,5%. А вот машиностроение просело на 9%. Неудивительно, что промпроизводство снижается не только в Набережных Челнах и окружающем Автоград Тукаевском районе. Удивительно, что в минус ушел и Елабужский район, пусть и всего на 1,6%.

Напомним, Минстрой РТ причисляет к Камской агломерации также Заинский, Мамадышский и Мензелинский районы. Мы их в расчетах не учитываем. Но и с ними средний ИПП по агломерации улучшился бы не сильно, всего до 98,9%.

Тем не менее в «деньгах» отгрузка в Камском узле выросла на 16% (при всей условности таких расчетов), превысив 1,2 трлн рублей. Это более 40% вклада в общую по республике «копилку».

В отличие от первого полугодия 2024-го за первую половину текущего года символически «просела» и третья по масштабу Казанская агломерация. Тогда она росла на 8,2%, на этот раз снижение составило 0,9%.

Такая динамика связана с тем, что Зеленодольский и Высокогорский районы, годом ранее радовавшие темпами роста, в первой половине 2025-го ушли в солидный минус – почти на 20% и 12% соответственно. А в других районах динамика просто сильно замедлилась, в том числе и в Казани. Вместо почти 11% годом ранее – менее 2% роста за первое полугодие 2025-го (справедливости ради не будем забывать про «эффект базы»).

Исключение – Пестречинский район, отыгравший прошлогоднее падение. Несмотря на общее замедление, суммарная отгрузка по Казанской агломерации выросла на 13%, до 543 млрд рублей.

По прогнозу Минэкономики РТ, по итогам 2025 года промышленное производство в республике должно вырасти на 3,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 2025 года промышленное производство в республике должно вырасти на 3,1%

Промышленность занимает разные доли в муниципальных экономиках. Есть Альметьевский район – вотчина «Татнефти». Есть Спасский район, где все завязано на туризме, или Верхнеуслонский, в котором расположен Иннополис. Наконец, есть целая группа преимущественно аграрных территорий.

К примеру, в Тукаевском районе основу экономики формируют именно сельское хозяйство (21% от внутреннего продукта), а на промышленность приходится лишь 15%. «Этот район производит 37% мяса от общего объема в республике. Это один из весомых показателей, подчеркивающий лидерские позиции территории в аграрной сфере», – отмечала на «Муниципальном часе» с районом в июле глава АИР РТ Талия Минуллина.

В этой связи напомним, что «индустриальный» рейтинг районов Татарстана стоит воспринимать адекватно – он показывает лишь одну ипостась их экономического развития. Для некоторых муниципалитетов, в силу исторически сложившейся специализации, – не самую главную. Которая к тому же сильно зависит от хитросплетений всевозможных факторов. От глобальных, особенно ярко проявляющихся в районах «нефтяного пояса» или расположения экспортно ориентированных промышленных гигантов. До локальных успехов (или – такое тоже бывает – провалов), связанных с трудностями привлечения инвесторов в локальные индустриальные парки.

По прогнозу Минэкономики РТ, по итогам 2025 года промышленное производство в республике должно вырасти на 3,1%, отгрузка – превысить 5,5 трлн рублей. Судя по динамике развития индустрии за первое полугодие и инвестиционным рекордам первого квартала (статистика по привлечению инвестиций за январь – июнь выйдет позже), итоговые цифры могут сложиться в куда более красивую инсталляцию.