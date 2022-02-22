Индонезия в августе начнет применять собственную вакцину от Covid-19

С августа в Индонезии планируют начать прививочную кампанию с использованием собственной вакцины от коронавируса. Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на руководителя научной программы из Университета Эйрланга — профессора Федика Абдулу Рантама, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, вакцина должна защитить человека от всех существующих сейчас штаммов SARS-CoV-2. Новый препарат сейчас проходит первую часть клинических испытаний.

Второй этап исследований планируется провести в марте, а в апреле начнется третья фаза, которая охватит не менее 5 тыс. человек.

«В случае успешных тестов мы рассчитываем в июле получить одобрение на первую собственную вакцину, в августе начать использование», — уточнил профессор.

Отмечается, что ранее во время испытаний на животных препарат показал эффективность против дельта-штамма Covid-19 на уровне 85%.

Сейчас наибольшее число заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».