Индонезия стала партнером БРИКС, заявил посол в РФ

Индонезию пригласили вступить в БРИКС в статусе партнера, Джакарта дает положительный ответ. Об этом сообщил посол республики в Москве Хосе Антонио Морато Тавареш.

«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС», – отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Индонезия «как партнер будет участвовать и вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств на правах полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. В Казани в октябре прошел XVI саммит БРИКС. Участие в нем принимали делегации из более чем 30 стран, включая Индонезию.