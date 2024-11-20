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Индонезия стала партнером БРИКС, заявил посол в РФ
Индонезию пригласили вступить в БРИКС в статусе партнера, Джакарта дает положительный ответ. Об этом сообщил посол республики в Москве Хосе Антонио Морато Тавареш.
«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС», – отметил дипломат в беседе с ТАСС.
Он добавил, что Индонезия «как партнер будет участвовать и вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств на правах полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. В Казани в октябре прошел XVI саммит БРИКС. Участие в нем принимали делегации из более чем 30 стран, включая Индонезию.
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