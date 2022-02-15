Индонезия с апреля может отменить карантин для иностранных туристов

Обязательный карантин для приезжающих из-за рубежа в Индонезии с апреля может быть отменен. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Бинсар Панджаитан.

Уже с 1 марта изоляция для туристов из других стран сократится до трех дней.

Также власти Индонезии с 4 февраля открыли для всех иностранцев популярный курортный остров Бали, но сохранили обязательный пятидневный карантин по приезде.

Министр-координатор отметил наличие «признаков того, что пик заболеваемости и госпитализации уже достигнут».

Сейчас наибольшее число заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».