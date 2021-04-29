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Ру Тат
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29 апреля 2021  22:52

Индия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с Covid-19

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Гуманитарная помощь, предоставленная Индии Россией, поможет стране приблизить победу над коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Индийского национального культурного центра «Сита», руководителя ассоциации «Индийский бизнес-альянс» Самми Котвани.
«Во время гуманитарного кризиса это очень существенная помощь. Все, что было отправлено, — это именно то, в чем мы сейчас нуждаемся. Это очень нам поможет», — рассказал специалист.
О решении направить экстренную гуманитарную помощь в разговоре с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал Президент РФ Владимир Путин. По данным МЧС, Россия направила в страну свыше 22 тонн средств для борьбы с вирусом, в том числе оборудование и препараты.
Кроме того, в мае в Индии стартует вакцинация российским «Спутником V». Котвани рассказал, что люди ждут эту прививку и верят, что она поможет ускорить темпы вакцинации в стране.
«Мы (в Индии) все равно не успеваем, если каждого человека надо вакцинировать. Сейчас при помощи „Спутник V“ мы можем ускорить этот процесс», — заключил он.
Также благодарность РФ выразило и Министерство иностранных дел Индии. В ведомстве отметили, что Россия — это давний и проверенный партнер страны.
«Благодарим за доставку кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких и других медикаментов, которые прибыли из России сегодня утром на двух самолетах», — отметил в Twitter официальный представитель ведомства Ариндам Багчи. 
В настоящее время Индия располагается на второй строчке в мире по количеству зараженных Covid-19. Так, по данным Минздрава, в стране выявлено более 18,3 млн случаев Covid-19.

Индия Путин Владимир коронавирус
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