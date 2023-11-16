Индия планирует привезти на Игры БРИКС в Казань большую делегацию спортсменов

На Играх БРИКС в Казани будут широко представлены индийские спортсмены. Об этом заявил директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх.

«Мы только недавно показали хороший уровень на Азиатских играх 2023 в Ханчжоу <...> Россия и Индия находятся в очень дружественных отношениях. Так что на игры в России мы хотели бы отправить в 2 раза больше спортсменов», — цитирует Сингха ТАСС.

«Понаблюдать за ходом состязаний» в Казани может приехать министр информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Анураг Сингх Тхакур.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня 2024 года, в программу соревнований войдут 25 видов спорта. Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.