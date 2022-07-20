Индия освободила арестованный российский сухогруз

Российский сухогруз МВ Майя-1, который накануне арестовали в индийском порту Кочин, освобожден из-под ареста и отправится в следующий пункт назначения. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в городе Ченнаи Олег Авдеев.

Судно задержали в порту по иску эстонской компании Bunker Partner OU о неуплате топливных сборов в размере 23 503 американских долларов. Посольство РФ в Индии обратилось в местный МИД за разъяснениями.

«После этого владельцы судна провели переговоры с эстонской компанией и пришли к соглашению. Эстонская компания отозвала иск из Высокого суда Кералы, после чего суд снял арест с нашего сухогруза, закрыл дело и разрешил нашему судну беспрепятственно покинуть порт Кочин», – отметил Авдеев. По его словам, владельцы судна урегулировали дело мирно в течение двух дней.