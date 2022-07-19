Посольство РФ в Индии ждет ответа по вопросу задержания российского сухогруза

Посольство России в Индии проинформировано о задержании в порту Кочин сухогруза из РФ, российская сторона ожидает разъяснений от индийского Министерства иностранных дел. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

«Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего, – заявили в посольстве. – Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа».

Ранее появилась информация, что задержание сухогруза VV MAUA-I связано с неуплатой топливных сборов в размере 23 503 американских долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU, которая подала иск. Собеседник агентства подчеркнул, что суд разрешил разгрузку вооружений и сам груз не имеет к этому отношения. Он также добавил, что генконсульство России в Ченнаи держит ситуацию на личном контроле.