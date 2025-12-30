Индивидуальный подход: татарстанцам рассказали, как мошенники используют возраст жертвы

С детьми связываются через онлайн-игры, со студентами – через мессенджеры. Мошенники находят подход к каждой жертве, сначала втираясь в доверие, затем убеждая добровольно передать коды доступа к своим банковским счетам и аккаунту на Госуслугах. Способы разные, но итог, увы, всегда один.





Кибераферисты гибко ориентируются на возраст потенциальной жертвы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Студентам они представляются сотрудниками вузов, пенсионерам – работниками сферы ЖКХ»

Мошенники с каждым разом становятся все изощреннее – могут запутать, запугать и заставить человека добровольно отдать свои деньги, имущество и даже совершить преступление.

В последние годы кибераферисты гибко ориентируются на возраст потенциальной жертвы. О том, какие способы мошенничества наиболее часто применяют к людям разных возрастов, «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Студентам они представляются сотрудниками вузов, пенсионерам – работниками сферы ЖКХ. Каждый мошенник подбирает к своей жертве индивидуальный подход», – отметил сотрудник МВД.

Самые юные жертвы мошенников детсадовского возраста – таких малышей опасность поджидает в интернете.

«Как-то мы работали с одним случаем, который произошел в Казани. Ребенок увидел в телеграм-канале конкурс по розыгрышу iPhone. Для участия нужно было сфотографировать банковскую карту и отправить администратору группы. Ребенок сделал фото маминой кредитной карты и отправил мошенникам, после чего со счета карты списали 40 500 рублей», – рассказал Радис Юсупов.

Под предлогом розыгрышей призов или покупки виртуальных атрибутов для онлайн-игр мошенники выпрашивают у детей данные родителей – могут попросить сфотографировать банковскую карту, прислать код из СМС.

«Часто мошенники запугивают детей: говорят, что если он не выполнит определенные действия, их родителям может грозить опасность, уголовная ответственность или сам ребенок может оказаться в тюрьме. Запуганный ребенок под давлением соглашается на всё», – отметил Радис Юсупов.

Поэтому важно выстроить доверительные отношения со своими детьми, чтобы они не боялись рассказать вам, что им кто-то угрожает.

«Важно, чтобы дети не знали пароли от ваших личных кабинетов в банках, Госуслугах и не могли передать данные посторонним или самостоятельно совершить денежный перевод», – добавил он.

Радис Юсупов: «Часто мошенники запугивают детей. Запуганный ребенок под давлением соглашается на всё» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Хотел заказать роллы для свидания и потерял деньги»

Ребятам постарше предлагают подработку – обещают серьезные суммы за, казалось бы, несложную работу. И не всегда ребята догадываются, что таким образом совершают преступление.

«С подростками чаще связываются через мессенджеры. Их просят продать свои банковские карты, вовлекая в дропперство, распространять листовки с куар-кодами, перейдя по которым, человек попадает на сайт с вирусами или фишинговые сайты», – объяснил он.

Ученики старших классов и студенты также ведутся на легкий и быстрый заработок. Именно они становятся курьерами мошенников, которые забирают деньги у обманутых людей.

«Бывает, что и молодежь попадается на схемы с лжесотрудниками налоговых, МВД и так далее. Дипфейки тоже воспринимают всерьез, не замечая подвоха. Схема “Смотри, это ты на фото?” тоже относится к этой возрастной категории. Действуя по ней, мошенники рассылают вредоносные файлы, пишут, что на фото или видео запечатлен тот, кому адресовано сообщение. Человек пытается его загрузить и заносит вирус на телефон, который похищает все личные данные», – рассказывает сотрудник МВД.

Находят будущих жертв мошенники и на сайтах знакомств. На такие уловки попался житель Казани Михаил.

«Я познакомился с девушкой на сайте. Она предложила встретиться, попросила заказать роллы – якобы именно там самые вкусные. Ну я и “заказал”. После оплаты вышла ошибка. Я повторил оплату, и снова ошибка. Оказалось, что при каждом клике на кнопку “оплатить” у меня с карты списывались деньги. А после еще отдельно пытались снять около 20 тысяч разом с карты. У меня не было на счету такой суммы, поэтому операция была отклонена банком. Потом я понял, что новая знакомая не та, за кого себя выдает. Позвонил в банк и попросил заблокировать мой счет. Мошенники успели украсть у меня порядка 6 тысяч в общей сложности», – рассказал Михаил.

На таких сайтах мошенники используют и другие способы обмана, главное для них – завести разговор с потенциальной жертвой и хотя бы минимально втереться в доверие, дальше развитие событий может быть самым разным.

«С подростками чаще связываются через мессенджеры. Их просят продать свои банковские карты, вовлекая в дропперство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сначала рассказывают “страшную сказку”, потом предлагают перевести деньги на “безопасный счет”»

Люди среднего возраста, мамы в декрете, домохозяйки чаще всего попадаются на предложение заработать на инвестициях.

«Может раздаться телефонный звонок с неизвестного номера с предложением вложить свои средства в криптовалюту или акции. Вовлекают в такие авантюры также через фишинговые сайты. Аферисты заводят личный кабинет, отображают там внесенную сумму, а потом вручную меняют ее, чтобы человек думал, что его деньги и вправду приумножились. Но когда человек пытается забрать деньги, мошенники перестают выходить на связь», – приводит пример Радис Юсупов.

К этой категории жертв применяют и запугивание, и шантаж.

«Звонки от Центробанка, Росфинмониторинга, силовых структур и так далее – все это стандартные схемы, на которые ведутся и люди среднего возраста, и молодежь. Им сначала рассказывают “страшную сказку”, а потом предлагают перевести деньги на “безопасный счет”. Мы уже долго объясняем, что такого понятия, как “безопасный счет” или “резервный счет”, не существует, но люди продолжают верить незнакомцам», – добавил он.

По словам экспертов, люди в возрасте 45-60 лет наиболее уязвимы. Чем больше мошенники произносят неизвестных слов, стараются быть похожими на оперативников и следователей из фильмов, тем охотнее жертвы верят, что участвуют в поимке преступников или спецоперации государственной важности.

«Мошенники могут представиться сотрудниками службы доставки и попросить сообщить код из СМС, чтобы получить посылку. Продиктовав его, человек предоставляет доступ к личному кабинету в “Госуслугах”», – рассказывает сотрудник МВД.

«Если молодежь вовремя понимает, что к чему, то пенсионеры, бывает, даже в отделении полиции не верят, что их обманули мошенники» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пожилые люди, как правило, менее информированы, поэтому попадаются на эти уловки»

Старые схемы, такие как «родственник в беде», продолжают быть рабочими в общении мошенников с пожилыми людьми. Их же нередко обманывают и по схемам с продажей квартир.

«Аферисты используют разные истории, чтобы заставить человека продать квартиру. В одном из вариантов они рассказывают, что недвижимость на продажу выставили мошенники и все деньги от ее продажи пойдут на финансирование запрещенных организаций. Чтобы спасти жилье и избежать уголовной ответственности, они предлагают фиктивно продать квартиру, а денежные средства поместить на безопасный счет. Убеждают человека в том, что, когда поймают мошенников, квартира останется у него», – объясняет Радис Юсупов.

Владелец квартиры размещает объявление о продаже на сайтах бесплатных объявлений, находит там реальных покупателей, оформляет сделку, а полученные от продажи деньги передает курьеру мошенников. Только когда покупатели просят освободить жилье, владелец понимает, что стал жертвой мошенников.

«Пожилые люди, как правило, менее информированы, поэтому попадаются на эти уловки. Суммы ущерба в случаях с ними наиболее высокие. Если молодежь вовремя понимает, что к чему, то пенсионеры, бывает, даже в отделении полиции не верят, что их обманули мошенники. Это происходит потому, что незнакомцы, с которыми они общались по телефону, внушили им, что и в полиции, и в следственном комитете сидят подставные сотрудники-мошенники», – объясняет он.

Радис Юсупов советует подключить защиту от спам-звонков у своего мобильного оператора и воспользоваться сервисом «вторая рука» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«К любому звонку с неизвестного номера должно быть нулевое доверие»

«В целях профилактики уполномоченные участковые полиции регулярно рассказывают людям о способах, которые используют мошенники. Они проводят собрания, раздают буклеты. Каждый раз, когда кто-то обращается в полицию по любому поводу, наши сотрудники проводят с ним небольшую беседу на эту тему. На квитанциях квартплаты также размещается такая информация. Мы стараемся всеми способами рассказывать населению о телефонном мошенничестве, но люди, увы, продолжают доверять незнакомцам и терять свои деньги», – рассказывает Радис Юсупов.

По словам сотрудника МВД, было бы очень полезно, если бы каждый поговорил со своими родителями, бабушками и дедушками и объяснил им, как действуют мошенники.

«Возьмите на себя ответственность за своих родственников. Старшее поколение может не осознавать всю серьезность ситуации, читая об этом в СМИ. Они думают, что с ними такого не случится, ведь они умные и все понимают, но даже профессора ведутся на приемы телефонных аферистов. Выстройте доверительные отношения, чтобы первый, к кому обратится ваш родственник, были именно вы», – говорит сотрудник МВД.

Радис Юсупов советует подключить защиту от спам-звонков у своего мобильного оператора и воспользоваться сервисом «вторая рука».

«Услугу можно подключить в отделении своего банка или онлайн. Человек выбирает доверенное лицо, которое будет контролировать его финансовые операции: снятие крупных сумм наличными, переводы или оформление кредитов. Доверенное лицо сможет отклонить операцию или одобрить ее, если будет уверено, что родственник не находится под воздействием посторонних людей», – объяснил он.

Не продолжать разговор с незнакомцами, даже если они представились сотрудниками правоохранительных органов, Радис Юсупов называет самым верным решением.

«Представители правоохранительных органов могут вам позвонить только для того, чтобы вызвать вас в отдел, – никаких данных запрашивать они не имеют права. То же самое касается сотрудников налоговой службы, Минцифры, ЖКХ и так далее. К любому звонку с неизвестного номера должно быть нулевое доверие. Относитесь с подозрением ко всем незнакомцам», – посоветовал Радис Юсупов.