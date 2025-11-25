«Не разговаривайте с незнакомцами»: как мошенники оставляют людей без крыши над головой

Запугивают, рассказывают небылицы о спонсировании террористов и ВСУ, а затем заставляют продать свое жилье – такие схемы мошенничеств, к сожалению, стали встречаться все чаще. Аферисты оставляют людей без квартир, а те, кто купил недвижимость у жертвы мошенников, теряют и деньги, и возможность въехать в новое жилье.





Разговор по телефону с незнакомцем может обернуться страшной бедой – все чаще стали встречаться случаи, когда мошенники обманным путем лишают людей жилья

Фото: © «Татар-информ»

«Схема всегда одинаковая: мошенники втираются в доверие и получают доступ в личный кабинет жертвы на Госуслугах»

Разговор по телефону с незнакомцем может обернуться страшной бедой – все чаще стали встречаться случаи, когда мошенники обманным путем лишают людей жилья. Чаще всего попадаются доверчивые пенсионеры, которых запугать и запутать легче всего. О том, как аферисты оставляют татарстанцев без крыши над головой, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Схема всегда одинаковая – мошенники получают доступ в личный кабинет портала «Госуслуги». Код доступа люди отправляют им сами, практически добровольно. Аферисты притворяются курьерами доставки цветов, налоговой службы, МВД, они могут придумать все что угодно – рассказать, например, что вам пришла посылка», – рассказывает он.

Когда незнакомцам удается войти в доверие, человеку приходит код доступа к Госуслугам. Мошенники просят назвать цифры из СМС и получают всю информацию о своей будущей жертве, объясняет сотрудник МВД.

«Следом поступает другой звонок. На этот раз аферисты представляются сотрудниками Минцифры или кем-нибудь еще и сообщают, что произошел неправомерный доступ в личный кабинет, все персональные данные находятся у мошенников, которые уже успели оформить от вашего имени генеральную доверенность. Параллельно начинают звонить лжесотрудники силовых ведомств и еще много кто, их задача – запутать и запугать», – предупреждает Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Схема всегда одинаковая – мошенники получают доступ в личный кабинет портала «Госуслуги». Код доступа люди отправляют им сами, практически добровольно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Они убеждают человека в том, что ведется расследование, присылают поддельные фотографии документов, могут сказать, что доверенность была оформлена на гражданина Украины, который может оформить кредиты, снять все накопления со счета и переписать на себя все имущество, в том числе и жилье.

«Убеждают человека в том, что проводится операция по задержанию мошенников»

Далее начинается следующий этап: человеку сообщают, что теперь он подозревается в финансировании ВСУ, террористов или экстремистов.

«В некоторых случаях аферисты говорят, что квартира их жертвы уже выставлена на продажу и все деньги от ее продажи пойдут на финансирование запрещенных организаций. Чтобы спасти квартиру и уйти от уголовной ответственности, они предлагают фиктивно продать квартиру, а денежные средства поместить на безопасный счет. Убеждают человека в том, что когда поймают мошенников, квартира останется у него», – объясняет сотрудник МВД.

Далее начинается следующий этап: человеку сообщают, что теперь он подозревается в финансировании ВСУ, террористов или экстремистов Фото: © «Татар-информ»

Практика показывает, что в процессе такого общения жертвы мошенников твердо уверены в том, что проводятся оперативные действия и они помогают поймать преступников. Их убеждают в том, что ни одна живая душа не должна знать обо всем этом, иначе якобы есть риск попасть за решетку за раскрытие тайны следствия.

«В это время квартира выставляется на продажу – аферисты находят покупателей. Человек сам идет в МФЦ, оформляет продажу и получает деньги, которые в дальнейшем передает курьерам мошенников. Часто сотрудники МФЦ спрашивают хозяина продаваемой квартиры, не разговаривал ли он с незнакомцами, по доброй ли воле он продает квартиру, и на все эти вопросы он отвечает так, как научили его мошенники», – рассказывает Радис Юсупов.

Мошенники заранее предупреждают о вопросах, которые жертве будут задавать в МФЦ, и придумывают ему легенду. Например, что человек, продающий квартиру, планирует переехать жить к своим детям или другим родственникам.

«Только когда новые владельцы просят освободить квартиру, человек понимает, что все это время общался с мошенниками. Иногда такое общение может длиться несколько месяцев. Чаще всего прокуратура становится на защиту владельцев жилья, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной. В этом случае покупатель остается без квартиры и без денег», – отмечает сотрудник МВД.

«Оформленные недавно кредиты, снятие с вкладов средств – еще один признак того, что человек общался с мошенниками» Фото: © «Татар-информ»

«Оформленные недавно кредиты, снятие с вкладов средств – признак того, что человек общался с мошенниками»

Чтобы обезопасить себя, прежде чем подписывать документы, необходимо убедиться в том, что продавец не находится под давлением мошенников. Пообщайтесь с его родными, попросите просмотреть телефон на наличие длительных разговоров с абонентами с неизвестных номеров, переписки в мессенджерах, появились ли в телефоне новые приложения. Найдите подтверждение причин, по которым владелец квартиры решился на продажу. К примеру, спросите, реально ли человек планирует переехать жить к родным.

«Оформленные недавно кредиты, снятие с вкладов средств – еще один признак того, что человек общался с мошенниками. Продажа квартиры – это финальная стадия, когда аферисты выжали уже всё, что могли, со своей жертвы. Я настоятельно рекомендую проверить всю информацию, прежде чем покупать недвижимость», – советует он.

Радис Юсупов рекомендует запомнить: сотрудники правоохранительных органов и силовых структура никогда не будут звонить и убеждать взять кредит или продать квартиру.

«В первую очередь настоящие сотрудники пригласят в отдел для беседы. Не существует понятия “безопасный счет”, куда обычно мошенники обещают перевести ваши деньги. Вам могут внушать, что в банке и в полиции работают мошенники, что никому нельзя доверять, – так они словно вводят в гипноз свою жертву, наводят панику. Поэтому лучше даже не начинать общение, если вам позвонили с незнакомого номера и начали просить коды из СМС или рассказывать прочую ерунду», – предупредил сотрудник МВД.

Чтобы обезопасить себя, прежде чем подписывать документы, необходимо убедиться в том, что продавец не находится под давлением мошенников Фото: © «Татар-информ»

«По такой схеме мошенники лишают не только жилья, но и автомобилей»

Случаев, когда аферисты убеждают продать квартиры, стало много, поэтому нотариусы, работники МФЦ и прочих структур научились буквально по глазам считывать состояние обратившегося к ним человека и часто догадываются, что он находится под воздействием мошенников. Ему начинают задавать наводящие вопросы, спрашивают, общался ли он с кем-нибудь из МВД, прокуратуры или ФСБ. Благодаря этому часто удается избежать последствий.

Еще один способ обезопасить себя – оформить в Росреестре запрет на продажу недвижимости без личного участия. Если вы покупаете квартиру, а продавец в сделке участвует не сам, а через доверителя, проверьте номер доверенности через Нотариальную палату.

«По такой схеме мошенники лишают не только жилья, но и автомобилей. Не так давно житель Альметьевска продал за полцены свой автомобиль. Продать машину его убедили мошенники, сказали, что это будет якобы фиктивная сделка, деньги он передал курьеру. Когда покупатель попросил передать автомобиль, он осознал, что попался на уловки мошенников», – привел пример Радис Юсупов.

Чаще всего истории заканчиваются тем, что люди остаются без своего имущества и денег, кроме случаев, когда правоохранителям удавалось вовремя перехватить курьера, пока тот не успел перевести деньги своим кураторам. В МВД советуют поговорить со своими родственниками, рассказать о том, какие схемы используют мошенники, и попросить не разговаривать с незнакомцами по телефону и прежде, чем сообщать какие-либо данные по телефону, посоветоваться с вами.