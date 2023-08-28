Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые данные

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Индийский луноход «Прагьян», который на поверхность спутника Земли доставил посадочный модуль миссии «Чандраян-3», передал первые данные. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), передает ТАСС.

В ISRО отметили, что полученные сведения во многом меняют представления о южном полюсе Луны. Так, впервые был получен график изменения температур лунной поверхности/приповерхностного слоя южного полюса спутника, который был измерен поверхностным термофизическим аппаратом «Чандра».

«ChaSTE измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны», — сказали в организации.

Cотрудник ISRO Би Дарукеша пояснил, что полученная информация была неожиданной для специалистов.

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию, — рассказал специалист. — Это на удивление выше, чем мы ожидали».

Напомним, 23 августа посадочный модуль «Викрам» индийской лунной станции «Чандраян-3» смог успешно сесть на поверхность Луны.