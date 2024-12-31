Индексация затронет порядка 9 млн работающих пенсионеров в России

С начала 2025 года в России вырастут выплаты порядка 9 млн работающих пенсионеров. Об эффекте от индексации пенсий этой категории населения рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 1 января на 7,3% увеличиваются страховые пенсии и работающих, и неработающих пенсионеров. Спустя месяц их дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции в 2024 году.

«Я надеюсь, что этим правом Правительство воспользуется, когда уже подсчитают, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», — прокомментировал Нилов ожидаемые февральские изменения.

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам в России организована по поручению Президента РФ Владимира Путина. До этого она не проводилась с 2016 года.