Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Индексация затронет порядка 9 млн работающих пенсионеров в России
С начала 2025 года в России вырастут выплаты порядка 9 млн работающих пенсионеров. Об эффекте от индексации пенсий этой категории населения рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
С 1 января на 7,3% увеличиваются страховые пенсии и работающих, и неработающих пенсионеров. Спустя месяц их дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции в 2024 году.
«Я надеюсь, что этим правом Правительство воспользуется, когда уже подсчитают, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», — прокомментировал Нилов ожидаемые февральские изменения.
Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам в России организована по поручению Президента РФ Владимира Путина. До этого она не проводилась с 2016 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»