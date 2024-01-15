Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля

С 1 февраля в России на 7,4% увеличится размер более 40 выплат, компенсаций и пособий. Индексация затронет порядка 20 млн россиян, рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

Сейчас проект постановления «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» проходит общественные обсуждения.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», — заявили в ведомстве.

Ранее в Соцфонде Татарстана рассказали о повышении пособия по уходу за ребенком с февраля. Согласно закону, подписанному Президентом России Владимиром Путиным в конце 2023 года, она предоставляется вне зависимости от того, работает родитель или находится в декретном отпуске.