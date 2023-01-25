Индекс силы Билла: кто тащит «Ак Барс» из болота к вершине Востока КХЛ

«Ак Барс» подошел к очередному «Зеленому дерби» с серией из четырех побед подряд. По ее ходу казанцы уже обыгрывали «Салават Юлаев» в Казани. Кроме того, команда Билялетдинова впервые по ходу сезона возглавила Индекс силы КХЛ. Кто из «барсов» больше всего прибавил при новом-старом тренере – читайте в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» поднялся с 7-го на 4-е место в таблице Восточной конференции, одержав 10 побед в 12 последних матчах Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» впервые в сезоне возглавил Индекс силы КХЛ

Сегодня в столице Башкирии «Ак Барс» сыграет в очередном дерби против уфимского «Салавата Юлаева». Казанцы подходят к принципиальному противостоянию не только фаворитом встречи, но и всей Восточной конференции.

Мы об этом уже писали ранее, но только накануне дирекция КХЛ поставила «Ак Барс» на первое место в символическом рейтинге «Индекс силы». Он отражает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Источник: соцсети КХЛ

Напомним, что с приходом Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» выдал сначала пятиматчевую победную серию, которая оборвалась в домашней игре против «Сибири». Но ничего, казанцы открыли новый «сериал». Серия побед уже насчитывает четыре встречи, а сегодня может вновь достигнуть отметки «пять».

С момента отставки Олега Знарка в Казани «Ак Барс» поднялся с 7-го на 4-е место в таблице Восточной конференции, одержав 10 побед в 12 последних матчах. «Барсы» в двух очках от позиции лидера и сейчас могут считаться фаворитами в битве за место в финале Кубка Гагарина.

О заслугах самого Зинэтулы Билялетдинова в чудесном преображении «Ак Барса» мы уже писали не раз. Но кто творит эту магию непосредственно на льду? Кто из игроков «барсов» стал «Индексом силы» самого Билла?

«Тасманский дьявол» не замерз у ледяного Билла

Прежде всего, стоит отметить самую яркую звезду «Ак Барса» образца нового сезона. Александр Радулов при Билялетдинове стал настоящим лидером казанского клуба. Он в одиночку «решает» матчи и тащит за собой команду.

Многие предполагали, что у импульсивного «Тасманского дьявола» возникнут проблемы с Зинэтулой Билялетдиновым, которого порой сравнивают с айсбергом за ледяное спокойствие и самообладание. Но этого не случилось. Радулов все так же эмоционален и по-спортивному зол. Но он не ругается с тренером или партнерами, что позволял себе у Знарка. Александр сосредоточен только на хоккее. Отсюда и результат.

У Билялетдинова Радулов не только вернул себе звание лучшего бомбардира и сохранил статус топ-снайпера команды, но и закрепился в роли капитана «Ак Барса». Бывшая звезда НХЛ будто создан для литеры «С» в любой российской команде. Она не давит на него, наоборот – придает сил. В последних матчах Радулов принял деятельное участие в победах над челябинским «Трактором», омским «Авангардом», уфимским «Салаватом Юлаевым». Сейчас он явный лидер команды, а не источник конфликтов, как у Олега Знарка.

Тимур Билялов стал «первым номером»

Вторым очевидным героем удачного для «Ак Барса» отрезка стоит признать голкипера Тимура Билялова. Вратарская линия команды при Олеге Знарке выглядела чуть ли не слабейшей в составе «барсов». Этот специалист частенько прямо по ходу матчей менял вратаря, который за один-два периода пропускал 2-3 шайбы.

Нестабильно выглядели как Тимур Билялов, так и Амир Мифтахов. Но Зинэтула Билялетдинов сделал два простых, но очень эффективных хода, которые лежали на поверхности. Во-первых, он оперативно определил «первый номер» команды, отдав предпочтение более опытному Тимуру Билялову. А это очень важно для психологического состояния любого вратаря. Причем в равной степени как для основного стража ворот, так и для запасного.

Кроме того, специалист вернул в тренерский штаб первой команды многолетнего тренера вратарей «Ак Барса» и легенду клуба Сергея Абрамова. С именем этого тренера связаны все три Кубка Гагарина и пять чемпионств команды. Именно Сергей Михайлович занимался с вратарями «барсов» долгие годы, пока не был вытеснен из основной команды «Ак Барса» во времена «правления» Дмитрия Квартальнова.

Абрамов в очередной раз доказал, что тренер – это не только ультрасовременные методики, но и психология, личный пример и человеческие качества. Не зря другой бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в интервью нашему изданию говорил о ключевой роли Абрамова в своем профессиональном становлении. И на минутку, последний раз Кубок Гагарина покорялся «Ак Барсу» в 2018-м году, когда Эмиль Гарипов был основным голкипером клуба, а Абрамов стоял на тренерском мостике команды в качестве тренера вратарей.

Сейчас Билялов пропустил лишь четыре шайбы в пяти последних матчах.

«Терминаторы» Билялетдинова прошли ТО у привычного тренера

Судьба Артема Лукоянова и Михаила Глухова в этом сезоне очень схожа. Оба перенесли тяжелые травмы в межсезонье и долго восстанавливались. Набрав форму, столкнулись с недоверием Олега Знарка и потеряли постоянное место в составе «Ак Барса».

Между тем Глухов и Лукоянов, безусловно, входят в число лучших форвардов оборонительного плана во всей КХЛ. Привычная картина из чемпионского сезона 2018-го года заключалась в «убийственной» по своей эффективности бригаде меньшинства «Ак Барса» именно с этими хоккеистами.

Но у Олега Знарка на регулярной основе играли другие. Как показала практика, зря. Тренера уволили за провальные результаты, а Билялетдинов оперативно вернул своих «терминаторов» в оптимальные кондиции.

Интересно, что незабивного в последние сезоны Лукоянова даже прорвало на голы. Он забил уже две шайбы при Билле, больше времени на льду проводя в обороне. Особенно запомнилась решающая шайба в матче «Зеленого дерби» против «Салавата Юлаева» в Казани. Наверное, можно и не упоминать, что Лукоянов и Глухов заняли безальтернативное место в первой бригаде меньшинства.

Галиев «прокачал» третье звено, а Токранов хочет повторить плей-офф 2018-го

Также из «старой гвардии» Билялетдинова можно выделить игровой ренессанс в действиях защитника Василия Токранова и форварда Станислава Галиева. Оба сыграли ключевые роли в чемпионстве «Ак Барса» 2018-го года.

Токранов долгие годы рос у Билялетдинова в «Ак Барсе». Поднял Кубок Гагарина над головой в ранге самого результативного игрока команды в плей-офф. Потом при странных обстоятельствах перешел в питерский СКА, когда бывший генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов не стал удовлетворять логичные запросы воспитанника клуба по длительности контракта. Немного отвлечемся и заметим, что позже по аналогичной причине «Ак Барс» потерял и другого ключевого на тот момент защитника – Альберта Яруллина. Оба собственные воспитанники клуба.

В Питере же Токранов подтвердил свой уровень и закрепился в сборной России. А настоящей звездой Василию помешали стать только травмы, которые преследовали хоккеиста практически всю карьеру.

Его возвращение в «Ак Барс» летом часть болельщиков клуба приняла в штыки за неоднозначный уход из Казани и высокую травматичность. В первой части сезона эти опасения подтвердились, но с приходом Билялетдинова мы быстро увидели «чемпионскую» версию Токранова. Защитник начал набирать очки в атаке и очевидно прибавил в действиях у своих ворот. Василий также регулярно заиграл во второй бригаде большинства «Ак Барса».

Галиев и при Знарке номер не отбывал, будучи одним из ключевых форвардов «Ак Барса». Помимо голов и передач стоит выделить и высокий показатель полезности хоккеиста – «+8». Это один из самых высоких значений в «Ак Барсе».

Билялетдинов внезапно для многих перевел Галиева в третье звено к Семенову и Панюкову. Но на результативности хоккеиста это особенно не сказалось, ведь за ним сохранилось место в первой бригаде большинства. Но Галиев явно «прокачал» Семенова и особенно Кирилла Панюкова.

Панюкова могли обменять, но Билялетдинов нашел для Кирилла место в составе

Последний также смог прибавить. У Знарка Панюков был скорее игроком ротации. Также ходили устойчивые слухи о его обмене в зимний дедлайн. Говорят, что этого не случилось лишь по той причине, что менеджмент клуба не смог получить за Панюкова достойного варианта на обмен.

Все, что ни делается, – к лучшему. Билялетдинов нашел Панюкову постоянное место в третьем звене. Более того, с ним играет Станислав Галиев, который является одним из лидеров клуба. Не удивительно, что Панюков начал более стабильно забивать голы. И это при том, что у форварда отменное голевое чутье. По ходу сезона Панюков забросил, кажется, больше шайб, чем у него было моментов. Яркий пример – последняя домашняя игра «Ак Барса» с «Авангардом», когда шайба через рикошет от конька и клюшки Панюкова юркнула в ворота. Похожих голов Кирилл в этом сезоне забил много.

Но только случайностью это объяснить сложно. Ведь Панюков – второй в команде после Кристиана Хенкеля по показателю полезности. У Кирилла «+9».

Метка Шипачева, или проще сказать, кто у Билялетдинова не прибавил

На самом деле, список можно было бы и продолжить. Но мы выбрали из всей обоймы «Ак Барса» самые очевидные персоналии. В «Ак Барсе» прямо сейчас хороши многие, например Дмитрий Воронков и Илья Сафонов. Но молодые таланты и у Олега Знарка были ложкой меда в бочке с не самой аппетитной субстанцией. Тот же Хенкель стал в этом сезоне образцовым защитником-домоседом, но к этой роли он поступательно идет в «Ак Барсе» не первый сезон.

Перечислять можно долго, проще назвать тех, кто прибавить у Билла не смог. Конечно, это Вадим Шипачев, которого болельщики команды давно просят отправить на отдых в запас. Или Никита Дыняк, потерявший место в основном составе.

Фото на анонсе: ak-bars.ru