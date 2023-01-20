Эмиль Гарипов: «С Абрамовым у «Ак Барса» много трофеев, не удивлен решению Билялетдинова»

Завтра «Ак Барс» проведет второй топ-матч за три дня. В Казань пожалует омский «Авангард». Один из самых знаковых воспитанников клуба – вратарь Эмиль Гарипов – в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» раскрыл секреты Зинэтулы Билялетдинова по преображению казанской команды, с которой сам Эмиль ранее завоевывал Кубок Гагарина в 2018 году.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Люди порой не осознают, насколько сильный тактик Билялетдинов»

Вы воспитанник «Ак Барса» и, конечно, следите за командой. Как оцениваете резонансные перестановки и возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера?

Здорово для Казани, что Зинэтула Хайдярович вернулся в «Ак Барс». Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Я думаю, все хоккеисты в команде этому рады.

«Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Я думаю, все хоккеисты в команде этому рады» Фото: © «Татар-информ»

Он три года не работал, и команда сразу начала побеждать. Как такое возможно?

Во-первых, я не думаю, что он не работал. Все равно он наверняка анализировал хоккей. Понимаете, как бы хоккей ни менялся, такой специалист всегда сможет видоизменить свое видение хоккея под текущие реалии. Зинэтула Билялетдинов живет хоккеем, ему не трудно это сделать.

Также и атмосфера, и дисциплина в раздевалке. Это вообще самое главное. От этого в основном и зависят победы. Важно, когда все в команде дружные и друг друга уважают. Тем более когда управляет такой тренер, как Зинэтула Хайдярович. Он сильный тактик, люди порой не осознают, насколько он силен в построении игры команды. Иногда даже хоккейные люди не могут этого понять. Что уж говорить про остальных...

«Думаю, «Ак Барс» может рассчитывать на Кубок Гагарина»

Если «выключить» режим болельщика и воспитанника «Ак Барса», как далеко, на ваш взгляд, может пройти Казань в грядущем плей-офф?

Я думаю, «Ак Барс» может рассчитывать на Кубок Гагарина. В Казани собраны хорошие игроки. Тем более с таким тренером.

«С Абрамовым «Ак Барс» много трофеев выиграл, а вратари всегда были сильной стороной «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Интересно, что Билялетдинов вернул в штаб тренера вратарей Сергея Абрамова. Его долго не было в первой команде. Вы работали с этим специалистом, зачем его вернули в первую команду?

Зинэтула Билялетдинов большую часть своей карьеры проработал с Сергеем Михайловичем (Абрамовым, – прим. Т-и). Между тренерами также важны коммуникации и понимание. У Абрамова в работе с вратарями все налажено, поэтому я не удивлен решению Билялетдинова. С Абрамовым «Ак Барс» много трофеев выиграл, а вратари всегда были сильной стороной «Ак Барса». Для меня было очевидно, что Абрамов вернется. Даже не сомневался.

По ходу сезона Олег Знарок частенько менял прямо по ходу игры Тимура Билялова и Амира Мифтахова. И в целом игра вратарей «Ак Барса» чувства надежности не вызывала. Сейчас как минимум Билялов точно прибавил. Это заслуга Абрамова? Вы с ним работали, что он мог предпринять?

Стоит начать с того, что игра вратаря зависит от обороны. С хорошей обороной голов всегда меньше, а голкипер играет в некоторой зоне комфорта. Сейчас «Ак Барс» ощутимо сильнее в обороне, и каждый хоккеист знает, что делать на льду. На мой взгляд, это главная причина, по которой вратарь стал меньше пропускать шайб. Что касается Абрамова, то он хороший психолог. Может успокоить, чтобы человек не переживал.

«Абрамов – очень сильный специалист. Не зря «Ак Барс» выиграл столько кубков»

В каких ключевых моментах Абрамов помог лично вам?

Я его знаю с десяти лет. Мне было лет двенадцать, я лежал в гипсе и не знал, буду играть в хоккей или нет. Помню, как он меня поддерживал. Я с этим человеком прошел почти всю хоккейную жизнь – с самого детства. Очень мало вратарей, которые так долго шли с одним тренером. Вместе дошли до первой команды, а потом и в «Ак Барсе» он меня тренировал. Двадцать лет с ним работал, когда был вынужден покинуть «Ак Барс». Он мне помогал не только в хоккейных, но и в бытовых моментах. Он очень сильный специалист. Если это было бы не так, то «Ак Барс» не выиграл бы столько кубков. Это факт. Считаю, что я его воспитанник. Не могу так сказать про другого тренера, с которым я один или два сезона хорошо сыграл. Сергей Михайлович – мой тренер, я его очень люблю, ценю и уважаю.

«Я с этим человеком прошел почти всю хоккейную жизнь – с самого детства. Очень мало вратарей, которые так долго шли с одним тренером» Фото: © «Татар-информ»

При этом в российской околохоккейной тусовке стало модно принижать заслуги Абрамова. Мол, стоит за скамейкой и броски считает. А вратарями занимается кто угодно, но только не он. Ари Мойсанен, например. Как это объясните?

Знаете, я вам пример один приведу. Помните, Надаль как-то у Медведя в теннисе выиграл. 0:2 по сетам проигрывал и вырвал победу – 3:2. И кто-то предположил, что испанец употреблял допинг после двух сетов и выиграл. Ему ответили так: прежде чем что-то говорить, вам надо сюда в Испанию приехать и посмотреть, как он тренируется. Здесь так же. Ты не можешь судить по тому, что тебе показывают по камерам. Ну, записывал он броски, и что? Я тоже записывал, кто сколько вбрасываний выиграл для Хартли в «Авангарде». И что? Кто-то скажет, что я только этим в Омске занимался, что ли? Это же глупо. Люди не видят всей его работы – как он тренировал. Что мы делали летом, какие моменты подсказывал и так далее. Люди всего этого не знают и видеть не могли. Говорить, что он только записывал броски, – это очень узкое мышление.

«Не надо бегать, высунув язык, или плести комбинации. Один ошибся – четверо помогли. Для меня «Ак Барс» всегда будет такой командой»

Кстати, а как думаете, что именно не получилось у Олега Знарка в Казани?

Меня не было внутри команды, сложно судить. Могли уволить не только из-за результатов. Важен психологический климат в команде – всё в совокупности идет. Что касается непосредственно происходящего на льду, может быть, тактические построения были выбраны не те.

«Ак Барс» такой клуб, что отличается от всех в лиге. Есть своя устоявшаяся система, стиль игры. Я не верю, что Казань может играть по-другому. «Ак Барс» та команда, которая ждет, терпит и обороняется. Мы когда с «Ак Барсом» играли последний раз (30 декабря в Казани, – прим. Т-и), я сидел на скамейке. Потом с ребятами из «Нефтехимика» разговаривал. Они говорят, там все четко, все знают, как играть у Билялетдинова. «Ак Барс», говорят, никуда не бежит, не распыляется. Наоборот, ждут момент, когда надо забить. Это такой стиль у «Ак Барса». Команда, которая умеет добиваться результата. Необязательно выигрывать 5:0, можно 1:0, 2:1. Необязательно бегать, высунув язык, или плести комбинации. Надо играть солидно, стабильно и строго в обороне. Один ошибся – четверо помогли. Для меня «Ак Барс» всегда был и будет такой командой. Только так кубки и выигрываются.

«Меня не было внутри команды, сложно судить, что именно не получилось у Олега Знарка. Могли уволить не только из-за результатов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знарок попробовал по-другому и не получилось?

Наверное, так. Я не могу точно знать, говорю свое мнение со стороны. Просто я знаю, как играет команда, когда тренер Зинэтула Хайдярович. Поэтому могу судить. С той же игры «Нефтехимика» в Казани было уже видно, что это «Ак Барс» Билялетдинова. Если бы я не видел, кто стоит на скамейке, я бы и по игре сразу стиль бы узнал.

«Уже тренируюсь по индивидуальной программе, скоро выхожу на лед»

Вы сейчас игрок «Нефтехимика», но долгое время были травмированы. В каком состоянии находитесь сейчас? Лечитесь или уже восстанавливаетесь?

Да, я уже тренируюсь по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом. Скоро, дай бог, выхожу на лед уже.

«Я уже тренируюсь по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом. Скоро, дай бог, выхожу на лед уже» Фото: hcnh.ru

В «Нефтехимике» на вас в этом сезоне еще рассчитывают? Разговаривали на эту тему с главным тренером Олегом Леонтьевым?

Да, говорили. Ждут, когда я начну работать в общей группе и наберу оптимальную форму. Думаю, уже скоро начну работать в полную силу. Все будет зависеть о того, когда начну тренироваться на льду.

«Нефтехимик» прямо сейчас борется за попадание в плей-офф. Как оцениваете шансы команды?

Конечно, слежу за матчами. Надеемся, что выйдем в плей-офф. Я вижу атмосферу в команде, все ребята нацелены на это. Хотят сражаться до конца. Февраль покажет, надеемся порадовать наших болельщиков.

«У нас сейчас нет сейчас новых Малкиных, Овечкиных и Панариных»

Очень плотная борьба в таблице Восточной конференции КХЛ. Это с чем связано, может, с потолком зарплат?

Шипачев тот же не играет в аутсайдерах. Все звезды по-прежнему собраны в топ-клубах. У других нет игроков уровня Шипачева, Радулова или Войнова. Не вижу каких-то кардинальных изменений.

«Все звезды по-прежнему собраны в топ-клубах. У других нет игроков уровня Шипачева, Радулова или Войнова» Фото: ak-bars.ru

А ужесточение лимита на легионеров как оцениваете? Ваш одноклубник по «Нефтехимику» Митякин сказал, что иностранцы повышают уровень лиги.

Я согласен с ним. Вспомните 6-7 лет назад, какой была КХЛ. Тогда в Уфе играли Умарк, Хартикайнен, в Казани – Азеведо, Секач и так далее. Уровень КХЛ другой был. Я не против ужесточения лимита. ФХР сама решит, как лучше. Но мое мнение, что легионеры повышают уровень чемпионата. Может, это надо для роста российских хоккеистов. У нас же нет сейчас новых Малкиных, Овечкиных и Панариных.

«Трактор» проваливает сезон. Это, пожалуй, главная неожиданность сезона. Не обсуждали причины с вашим другом защитником челябинцев Альбертом Яруллиным?

(Смеется.) Нет, не говорил. Даже если бы говорил, все равно бы не сказал. А вообще бывает так с любыми командами. По сути, в «Тракторе» ничего не изменилось. Хороший тренер там, игроки сильные. Просто стечение обстоятельств.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»