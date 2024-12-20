Индекс Мосбиржи вырос на фоне решения ЦБ по ключевой ставке

Индекс Мосбиржи начал стремительно расти. После решения ЦБ России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых он превысил 2 500 пунктов впервые с 12 декабря.

Согласно данным на торговой площадке, до принятия решения Центробанком индекс Мосбиржи был на уровне 2 451,23 (+1,44%), индекс РТС – 746,65 (+1,44%). Такие показатели зафиксированы в 13:25 мск.

Однако уже к 13:30 мск, индекс Мосбиржи вырос до 2 513,01 пункта (+4%), индекс РТС – до 765,47 пункта (+4%).

Еще через 17 минут (13:47 мск) индекс Мосбиржи вырос до 2 543,05 пункта (+5,24%), индекс РТС – на уровне 774,62 пункта (+5,24%).

Напомним, на сегодняшнем заседании СД ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. После заседания председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что могло бы произойти с инфляцией в стране, если бы ключевая ставка сохранилась с осени 2022 года на уровне 7,5%.