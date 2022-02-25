Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 20%

Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии 25 февраля вырос на 20% — до 2470 пунктов.

Индекс РТС увеличился на 26% — до 937 пунктов.

Торги на рынке акций РФ скорректировались после обвала накануне, произошедшего на фоне начала специальной военной операции в Донбассе и введением санкций со стороны западных стран.

«Частично улучшение настроений инвесторов было обусловлено тем, что санкции оказались все же не такими суровыми, как опасались, и носили скорее адресный характер», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Из публичных компаний больше всего пострадали банк ВТБ, который власти США внесли в «черный» список SDN, а также «Сбер» и «Аэрофлот».

При этом, по словам аналитика, страхи по поводу отключения России от SWIFT и введения некоторых других мер, например, ограничений на экспорт российского сырья, пока не оправдались. Кроме того, несколько успокоить ситуацию помогли объявленные ЦБ РФ меры по поддержке финансового сектора страны.

Среди бумаг, которые продемонстрировали сегодня существенный прирост — обыкновенные акции «Татнефти», которые выросли на 21%.