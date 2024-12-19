«Имя Раян значит мужественный»: Магдеев поздравил семью бойца СВО с рождением сына

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов состоялась торжественная выписка новорожденного ребенка военнослужащего из Автограда. В семье Фирдуса и Айгуль Суфияновых родился сын Раян. Теперь у их дочери Ясмины появился брат.

«Имя Раян означает мужественный, и мы уверены, что он будет таким же мужественным, как его отец Фирдус Суфиянов, — отметил мэр города Наиль Магдеев. — В этот праздничный день мы с коллегами посчитали долгом приехать и поздравить семью с этим прекрасным праздником. Мальчик — это радость и продолжение фамилии, поэтому мы надеемся, что Раян с гордостью будет носить отчество своего отца».

Руководитель города вручил денежный сертификат на сумму 100 тыс. рублей. Подарки от Горсовета также вручили депутаты Алексей Горшков и Айрат Набиев. К поздравлениям присоединились коллеги по работе военнослужащего, родные и близкие семьи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов поздравил семью военнослужащего с рождением сына.

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