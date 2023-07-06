«Ъ»: Импортный алкоголь подорожает на 10% из-за ослабления рубля

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В июле импортеры алкогольных напитков могут повысить цены из-за падения курса рубля. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, в Московской пивоваренной компании рассказали, что с 17 июля планируют повышение цен из-за роста курса валют на 6–8%. Увеличить цены может и Simple Group, ее президент Максим Каширин признал возможность точечных повышений «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».

В свою очередь генеральный директор АСТ Леонид Рафаилов пояснил, что его компания «ждет относительно устойчивого курса рубля», после чего и будет приниматься решение об изменении цен.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин уверен, что при курсе 100 рублей за евро существенного роста цен не будет, но ситуация может измениться, если европейская валюта подорожает до 120 рублей.

Собеседник издания объяснил, что рынок достаточно сильно затоварен из-за рекордного завоза в последние кварталы прошлого и в начале этого года. К тому же после введения санкций странами Запада большинство производителей перешли на работу по предоплате, что «создает определенную подушку безопасности».

При этом директор ЦИФРРА Вадим Дробиз заметил, что рост цен на импортный алкоголь не приведет к увеличению спроса на российское спиртное, так как эти продукты приобретают разные группы потребителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что курс евро превысил 100 рублей впервые с конца марта 2022 года.