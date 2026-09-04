Льготы для автомобилистов в 2026 году: какие действуют в Татарстане

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Жители Татарстана могут воспользоваться льготами и получить субсидии на приобретение нового автомобиля и иные расходы, связанные с машинами. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Льготное автокредитование

Для некоторых групп граждан в России предусмотрена возможность приобрести автомобиль на более выгодных условиях в рамках программы государственной поддержки. В 2026 году базовый размер скидки составляет 20% от цены машины. В число получателей льготы, в частности, входят медики, учителя, участники СВО, а также члены их семей.

Чтобы воспользоваться программой при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, необходимо соблюсти ряд условий. В частности, транспортное средство должно набрать не менее 2500 баллов за локализацию производства, а его стоимость не может превышать 2 млн рублей.

Электромобили и гибридные модели

Для отечественных электрокаров и последовательных гибридов предусмотрены отдельные правила господдержки. Здесь скидка составляет 35% от стоимости машины для всех категорий покупателей, однако сумма льготы ограничена 925 тыс. рублей.

Это самостоятельное направление программы, поэтому установленный для обычных автомобилей ценовой лимит в 2 млн рублей на него не распространяется.

В число моделей, участвующих в программе, входят Evolute I-JOY, I-SKY и I-SPACE, Voyah Dream, Voyah Free и Voyah Passion, «Москвич 3е», «Амберавто А5» и автомобили бренда Eonyx.

Льготы для семей с детьми

Для семей, в которых воспитываются двое и более детей, предусмотрена специальная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении автокредита покупатель может получить компенсацию в размере 10% стоимости транспортного средства.

Требования к автомобилям аналогичны тем, которые установлены для основной программы льготного автокредитования. В частности, учитываются максимальная цена машины и уровень локализации ее производства.

Субсидия на установку газового оборудования

Жители Татарстана могут воспользоваться государственной поддержкой при переводе автомобиля на природный газ — метан. Такая мера доступна не только организациям, но и физическим лицам. Оформить субсидию можно через специализированные компании, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования.

Для граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса предусмотрен повышающий коэффициент. Благодаря ему предельный размер субсидии увеличивается в два раза.

Компенсация стоимости ОСАГО

Граждане с инвалидностью и их законные представители вправе обратиться за компенсацией в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО. Но такое возможно если автомобиль необходим человеку по медицинским показаниям. Компенсация предоставляется ежегодно по одному договору.