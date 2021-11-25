Иммунолог: Срок прохождения ревакцинации от Covid-19 для россиян могут увеличить

Минздрав России рекомендует ревакцинироваться от коронавируса Covid-19 через полгода после первой прививки. Но при достаточном количестве данных об уровне антител для некоторых россиян этот срок может увеличиться до семи — девяти месяцев. Об этом заявил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, исследования показывают, что у некоторых людей и через шесть месяцев после вакцинации иммунитет остается достаточно крепким.

«Последние данные показывают, что встречаются (через полгода после вакцинации или болезни — прим. Т-и) относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить. Однако окончательного ответа пока нет, поскольку исследования взаимосвязи уровня антител и их защитных свойств еще идут», — обратил внимание Крючков.

При этом медик отметил, что для некоторых здоровых людей при наличии достаточного количества антител к коронавирусу этот срок может быть увеличен.

«Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев», — предположил кандидат медицинских наук.

На сегодняшний день вакцинация — это единственный способ снизить риски заражения коронавирусом и избежать тяжелого течения болезни.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что ревакцинировался, а также принял участие в тестировании новой назальной вакцины.