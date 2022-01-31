Иммунолог спрогнозировал стабилизацию ситуации с Covid-19 к середине года

Ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется к середине этого года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, передает радио Sputnik.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии „омикрон“ (по данным медиков, омикрон-штамм вызывает меньше летальных исходов, чем предыдущие варианты коронавируса — прим. Т-и)», — сказал специалист.

Врач отметил, что это еще не конец пандемии, но со временем потребуется меньше ресурсов, чтобы контролировать ситуацию, а больницы не будут так сильно переполнены.

Крючков предположил, что примерно к маю или июню 2022 года в России должен произойти рывок в выработке коллективного иммунитета.

Кроме того, по его словам, к осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране должна заметно улучшиться по сравнению с зимне-весенним периодом, когда все инфекции распространяются довольно активно.

По мнению эксперта, борьба с вирусом может занять еще около трех лет, но с учетом уже имеющегося опыта справиться с новыми волнами заболеваемости будет намного проще.

«Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», — подчеркнул иммунолог.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что считать омикрон-штамм окончанием пандемии совершенно неправильно.