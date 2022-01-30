Гинцбург: Считать, что «омикрон» — финал пандемии, совершенно неправильно

Омикрон-штамм нельзя считать последней стадией пандемии Covid-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно», — поделился он, напомнив, что новые варианты вируса по-прежнему продолжают выявляться.

Штамм, названный по греческой букве «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване и ЮАР в конце прошлого года. Вариант очень контагиозный, им могут заразиться даже те, кто привился от Covid либо перенес инфекцию. Он зарегистрирован уже в 110 странах мира, в России распространился почти на все регионы.

«Пока мы боремся с последствиями. Начинаем тушить пожар, когда он уже горит», — заметил Гинцбург.

Он напомнил, что на прошлой неделе была выделена новая разновидность «омикрона», которую назвали BA.2.