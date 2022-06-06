Иммунолог рассказал, кому понадобится вакцинация от оспы

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik предположил, как скоро оспа обезьян может быть завезена в Россию и кому понадобится вакцинация от натуральной оспы.

По словам исследователя, завоз обезьяньей оспы на территорию России не исключен.

«Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех — шести месяцев», — отметил Крючков.

Вакцинацию от натуральной оспы иммунолог считает необходимой для отдельных категорий граждан.

«Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб», — пояснил эксперт.

Кроме того, он предположил, что эффективнее всего было бы изобретение специальной прививки от оспы обезьян и вакцинация ей населения Африки.

Ранее представитель ВОЗ Розамунд Льюис заявила, что вирус оспы обезьян вряд ли достигнет масштабов пандемии Covid-19, о чем сообщал «Татар-информ».