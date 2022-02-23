Иммунолог предупредил о возможных осложнениях после легкого течения «омикрона»

Легкое течение болезни при омикрон-штамме коронавируса не исключает возможных последствий, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Среди возможных осложнений после перенесенного «омикрона» эксперт выделил боль в верхних и нижних конечностях, отеки, судороги мышц, появление венозной сетки.

Он отметил, что все эти симптомы могут свидетельствовать о возникновения тромбоза.

«Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус. Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки. Это указывает на то, что у человека мог развиться тромбоз», — предупредил Болибок.

По его словам, внезапно появившийся кашель после болезни может быть симптомом тромбоэмболии легочной артерии.

Также иногда нарушение кровообращения после перенесенного коронавируса может привести к ухудшению зрения.

«Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при „омикроне“ он тоже встречается достаточно часто. Такие вещи встречаются и при легком, и при бессимптомном течении заболевания», — подчеркнул специалист.

На «омикрон» сейчас приходится наибольшее число заражений коронавирусом по всему миру. Штамм B.1.1.529 со множеством мутаций впервые обнаружен в Ботсване и позднее получил название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».