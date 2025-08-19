«Имея военный опыт, не мог остаться в стороне»: Муса из Заинска – о своем жизненном кредо

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Житель деревни Ахметьево Заинского района Разиль, известный в зоне специальной военной операции под позывным Муса, получит звание младшего лейтенанта.

Военнослужащий был награжден государственной наградой – медалью «За отвагу» за проявленное самопожертвование и героизм. Медаль ему вручил лично начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 июня, в День России, в зоне проведения СВО.

В этом году введена инициатива, по которой бойцы, проведшие в зоне спецоперации не менее полугода и удостоенные государственных наград, могут пройти курсы подготовки и получить офицерское звание. Разиль завершил в Москве ускоренную программу младших командиров и теперь удостоен звания младшего лейтенанта.

Муса служит в СВО по четвертому контракту. После срочной службы в Свердловской области он восемь лет отдал Северному Кавказу, выполняя задачи в Чечне. За мужество в борьбе с терроризмом и участие в контртеррористических операциях награжден рядом медалей.

После службы он вернулся в родное Ахметьево, работал ветеринаром, а затем промышленным альпинистом в Челябинске и Нижнекамске. Но в 2023 году вновь подписал контракт и отправился в зону СВО. Сейчас он заместитель командира взвода.

«Имея военный опыт, я не мог остаться в стороне в трудное для страны время. Хотел поддержать наших ребят, помочь им», – говорит Муса.

Ему не раз приходилось выносить с поля боя своих боевых товарищей. За один из таких подвигов он был представлен к медали «За спасение погибавших». В его биографии немало эпизодов, когда он рисковал собой ради жизни товарищей. За мужество также был удостоен медали «Участнику специальной военной операции».

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Сейчас Разиль ненадолго вернулся в отпуск. Дома помогает отцу по хозяйству, думает о будущем своей деревни – мечтает отремонтировать местную мечеть. Особые слова благодарности Муса адресует землякам, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь.

«Маскировочные сети нам всегда нужны. А быстро приготовляемая еда напоминает домашнюю. Вяленое мясо, которое вы, волонтеры, готовите, придает сил в боевых условиях. Спасибо всем, кто занимается этим добрым делом», – говорит он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.