Именитые оружейники страны встретились с кадетами в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске учащиеся Татарстанского кадетского корпуса встретились с именитыми специалистами — заслуженным конструктором России Владимиром Ярыгиным и создателем пистолета-пулемета «Кедр» Михаилом Драгуновым.

В актовом зале был аншлаг. Основной посыл встречи — рассказать о профессии оружейника, заинтересовать ею учащихся. Владимир Ярыгин — ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода — рассказал о своей карьере и оружии, которое он изобрел.

«В первую очередь хотелось бы, чтобы ваши выпускники получили военно-патриотическое воспитание. Пошли по линии Вооруженных Сил РФ», — сказал гость.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пообщались кадеты и с Михаилом Драгуновым — сыном известного оружейника Евгения Драгунова, создателем знаменитой снайперской винтовки СВД. Он также завершил начатую отцом работу по усовершенствованию пистолета-пулемета «Кедр».

А еще воспитанники корпуса смогли пообщаться с Олегом Большаковым, кавалером ордена Мужества, ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Сейчас он является сотрудником Всероссийского университета юстиции.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В настоящее время в университете учатся выпускники нескольких кадетских корпусов страны, в том числе есть и нижнекамцы. Уже сейчас некоторые из воспитанников нацелены поступить именно туда, а кто-то мечтает тоже изобретать новое оружие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска к 9 Мая в зону СВО направят автомобильный «караван победы».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой