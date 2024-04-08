Из Нижнекамска к 9 Мая в зону СВО направят автомобильный «караван победы»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Участники группы «Гуманитарка Татарстана» помогают бойцам на СВО с транспортом. Они ремонтируют автомобили и отправляют защитникам. Сегодня в зону СВО уедет еще одна «Нива» – два месяца назад ее доставили в автосервис на эвакуаторе.

Машина была не на ходу, а теперь в полной боевой готовности. Специалисты заменили почти все и даже нанесли свежий слой краски.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Количество автомобилей, которые уже отправлены, — 12, этот 13-й. Автомобиль готовился для бойца из Нижнекамского района, у него сегодня сын, кстати, приедет. Сын тоже служит на СВО. Мы загрузим машину гуманитаркой, и она уедет. В работе у нас еще 4 автомобиля», — рассказал администратор группы «Гуманитарка Татарстана» Сурен Авдаян.

Участники группы берутся за самые безнадежные автомобили. Через полторы недели в зону СВО уедет «УАЗ Патриот». Автомобиль попал под обстрел, получил серьезные повреждения, но, оказавшись в руках мастеров, приобрел новую жизнь. Уже на этом этапе он выглядит так, как будто только сошел с конвейера.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас волонтеры готовятся к еще не менее важной миссии и призывают всех жителей республики присоединиться к акции. К 9 Мая в зону СВО они направят своеобразный караван победы: три отремонтированных автомобиля с гуманитарным грузом.

«С начала акции прошло всего несколько дней. Откликнулось много горожан, они несут все необходимое для ребят в наш пункт на Химиков, 72б. Список мы постоянно выкладываем в группах, люди читают его. Ну и потом каждый же, наверное, знает, что ему необходимо дома. Ребятам нужно то же самое. Тем более сейчас там началась жара, ребятам нужна вода. Также нужны денежные сборы для покупки квадрокоптеров, тепловизоров, прицелов и всего прочего инвентаря. Сейчас очень сложно, поэтому мы должны ребятам помочь, тем более впереди такой грандиозный праздник для нас, для всех россиян, и мы должны быть достойны наших дедов», — убеждена администратор группы «Гуманитарка Татарстана» Татьяна Никифорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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