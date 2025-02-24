Именем Ильгиза Хайруллина назовут два объекта в Высокогорском районе

Именем бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильгиза Хайруллина назовут школу в родном селе политика Ямашурма и новую улицу в райцентре Высокогорского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов на церемонии прощания с бывшим вице-премьером.

«Улица будет расположена в районном центре. Это будет новая улица, сейчас она строится», — рассказал «Татар-информу» Хисамутдинов.

Ильгиз Хайруллин — бывший заместитель Премьер-министра Татарстана, экс-председатель Общественной палаты РТ. В январе этого года ему исполнилось 85 лет. О его кончине стало известно в субботу, 22 февраля. Сегодня в Культурном центре имени А. С. Пушкина прошла церемония прощания с политиком.

«Мы очень рады, что наша школа будет носить высокое имя Ильгиза Хайруллина. Он здесь родился, в нашей школе начал свою работу», — рассказал «Татар-информу» директор Ямашурминской школы Ленар Сафиуллин.

Директор также объяснил, что присвоение имени произойдет не сразу и документальное оформление займет время.

«Я надеюсь, что до нового учебного года этот процесс закончим», — добавил он.