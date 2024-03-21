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«Имеет смысл»: Премьер Бельгии поддержал использование активов РФ для военной помощи
Доходы, полученные Европой от российские активов, целесообразно использовать для покупки вооружения для Украины. Об этом заявил Премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
«Думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия одобрила предложение использовать средства от российских активов на военную помощь Киеву и поддержку тренировочных миссий.
На последнем заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза не было принято единого решения по использованию доходов от российских активов. Вместе с тем главы европейских внешнеполитических ведомств договорились выделить 5 млрд евро в Европейский фонд мира, чтобы помочь Украине.
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