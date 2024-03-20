Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Еврокомиссия одобрила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины
Еврокомиссия утвердила предложение стран Евросоюза пустить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины. Предложение еще предстоит обсудить на саммите европейской комиссии 21-22 марта, рассказал замглавы ЕС Валдис Домбровскис, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, предложение ранее подготовил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Согласно его предложению, 90% доходов от «российских заморозок» хотят пустить на покупку снарядов для Украины. Оставшиеся 10% временно оставят в бюджете ЕС. Однако потом их планируется направлять на поддержку украинского ВПК.
Причем, если саммит ЕС рассмотрит предложение, то первые отчисления могут осуществить уже в июле 2024-го.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»