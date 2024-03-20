Еврокомиссия одобрила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины

Еврокомиссия утвердила предложение стран Евросоюза пустить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины. Предложение еще предстоит обсудить на саммите европейской комиссии 21-22 марта, рассказал замглавы ЕС Валдис Домбровскис, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, предложение ранее подготовил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Согласно его предложению, 90% доходов от «российских заморозок» хотят пустить на покупку снарядов для Украины. Оставшиеся 10% временно оставят в бюджете ЕС. Однако потом их планируется направлять на поддержку украинского ВПК.

Причем, если саммит ЕС рассмотрит предложение, то первые отчисления могут осуществить уже в июле 2024-го.