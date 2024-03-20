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Политика 20 марта 2024 17:36

Еврокомиссия одобрила предложение использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины

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Еврокомиссия утвердила предложение стран Евросоюза пустить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины. Предложение еще предстоит обсудить на саммите европейской комиссии 21-22 марта, рассказал замглавы ЕС Валдис Домбровскис, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, предложение ранее подготовил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Согласно его предложению, 90% доходов от «российских заморозок» хотят пустить на покупку снарядов для Украины. Оставшиеся 10% временно оставят в бюджете ЕС. Однако потом их планируется направлять на поддержку украинского ВПК.

Причем, если саммит ЕС рассмотрит предложение, то первые отчисления могут осуществить уже в июле 2024-го.

#Еврокомиссия #арест активов #Россия #Украина #помощь
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