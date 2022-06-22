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Религия
22 июня 2022  09:06

Имамы из ЛНР пройдут курсы повышения квалификации в Татарстане

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Имамы Духовного управления мусульман Луганской народной республики пройдут курсы повышения квалификации в России. Обучение пройдет в центрах мусульманского образования в Татарстане и Чувашии, сообщает ТАСС со ссылкой на муфтия ЛНР, имама Луганской соборной мечети Эльдара Гамбарова.

«В пятницу я поеду встречать имамов ЛНР, которые будут ехать в Татарстан для повышения квалификации. Вместе с ними буду участвовать в этой программе», — поделился он.

Гамбаров добавил, что группа, которая будет проходить учебу в Чувашии, прибудет в Россию 30 июня. Ожидается, что участниками программ в обоих регионах станут девять человек.

Ранее Совет имамов ЛНР объявил о выходе из ДУМ Украины, а также вхождении в состав Духовного совета мусульман России.

#лнр #имам #курсы повышения квалификации
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