Имамы из ЛНР пройдут курсы повышения квалификации в Татарстане

Имамы Духовного управления мусульман Луганской народной республики пройдут курсы повышения квалификации в России. Обучение пройдет в центрах мусульманского образования в Татарстане и Чувашии, сообщает ТАСС со ссылкой на муфтия ЛНР, имама Луганской соборной мечети Эльдара Гамбарова.

«В пятницу я поеду встречать имамов ЛНР, которые будут ехать в Татарстан для повышения квалификации. Вместе с ними буду участвовать в этой программе», — поделился он.

Гамбаров добавил, что группа, которая будет проходить учебу в Чувашии, прибудет в Россию 30 июня. Ожидается, что участниками программ в обоих регионах станут девять человек.

Ранее Совет имамов ЛНР объявил о выходе из ДУМ Украины, а также вхождении в состав Духовного совета мусульман России.