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Общество 6 февраля 2025 16:29

Имам-хатыб Хайруллин рассказал, сколько денег мусульманин должен тратить на детей

В исламе не существует понятия алиментов. Об этом сообщил имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это не 25% от заработной платы, а 100%. Ты кушаешь, значит, твой ребенок тоже должен быть сытым. Ты кушаешь в ресторане, значит, твой ребенок тоже должен кушать в ресторане», – пояснил Хайруллин.

Ранее имам подчеркнул, что содержание семьи и детей ислам полностью возлагает на отца.

#имам #дети #ислам
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