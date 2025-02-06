Имам-хатыйб Хайруллин объяснил, кто обязан содержать мусульманскую семью

Содержать жену и ребенка должен муж. Женщинам важно законодательно закрепить свое семейное право. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

«Если в православной церкви сначала требуют свидетельство о браке из ЗАГСа, а потом венчают, то у нас в мечетях это не соблюдается. Мечеть обращает внимание на то, чтобы были созданы все условия для того, чтобы прочитать никах», – сказал он.

Хайруллин отметил, что имамы всегда советуют любящим друг друга парам обязательно оформлять отношения в ЗАГСе.

«Мы живем в правовом государстве и должны это понимать. Я сейчас люблю, все прекрасно, все хорошо, но может так случиться, любовь может перегореть. После рождения ребенка, когда он ночами не спит, а ему надо на работу, слово за слово, и у мамы стресс... Может распасться семья, а у нас только свидетельство о никахе», – привел пример имам-хатыйб.

Он добавил, что деньги, заработанные женщиной, принадлежат исключительно ей, а деньги мужчины должны расходоваться на всю семью.