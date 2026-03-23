Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Во время посещения кладбища можно разговаривать с умершим, поскольку он слышит живых. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Наш любимый Пророк сказал, что ушедшие из этого мира нас слышат. Даже если мы не у могилы находимся, а просто подняли руки и просим Всевышнего о даровании рая для матери. И эти слова тут же доносятся до нее, и тут же она получает награду за наши слова», – сказал имам.

