Общество 20 апреля 2026 14:48

Имам Хайруллин объяснил, почему мусульманам нельзя читать гороскопы

Мусульманам нельзя читать гороскопы, даже если человек не верит в то, что там написано. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Допустим, мы просто взяли, открыли журнал, и там гороскоп. Просто для интереса прочитали, не поверили в это, – в этом случае намаз может 40 дней не приниматься. Поэтому мы от этого должны быть далеки. И пусть Всевышний защитит нас от этого», – сказал хазрат.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: как обезопасить детей от сглаза и защититься от порчи».

